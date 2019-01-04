Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Лишатся спаивающего фактора": США надеются выводом своих войск из Сир...
"Такое даже в сумасшедшем доме не услышишь": Депутат Рады прокомментир...
«Предстоит осмыслить причины трагедии»: опознаны все жертвы обрушения дома в Маг...
Американца с тройным гражданством задержали за «шпионскую деятельность» с поличн...
Главная / В России

Только пятый: данные опросов свидетельствуют о катастрофической предвыборной ситуации для Порошенко

04 января 2019, 18:09  •  360 • В России

Стала известна сумма, которую на Украине решено потратить на выборы президента страны. Это 2,354 млрд. гривен или же 84 млн долларов США. Сумма достаточно небольшая. И понятно, что расходы будущих кандидатов на свои кампании тут не отражены. Между тем, обсуждение кандидатов, их перспектив и заявлений стало у соседей одной из самых популярных тем в последнее время. По этому критерию с грядущими выборами могут соревноваться лишь перманентные анонсы грядущих проходов кораблей, пардон, катеров ВМСУ через Керченский пролив из Черного моря в замерзающее зимой Азовское. Но если с будущей военно-морской перемогой все понятно – если украинская сторона выполнит необходимые для прохода процедуры, запросив у капитана порта разрешение на проход и лоцманскую проводку, как это всегда делали российские капитаны, когда Керчь входила в состав Украины, то все будет хорошо, а если нет, то причалы в Керчи будут задействованы под стоянки новых плавсредств – то с кандидатами в будущие главы государства все обстоит не так однозначно.

На данный момент документы на регистрацию в Центризбирком Украины подали пять кандидатов. Но это все игроки даже не второго, а третьего эшелона, часть из которых даже не будет зарегистрирована. Основной состав тяжеловесов никуда не спешит. Они прекрасно понимают, что без них выборы вряд ли состоятся. И относится это в первую очередь отнюдь не к действующему главе государства. Занимающий пост президента Украины Петр Порошенко, по официальной хронологии пятый президент независимой Украины, еще недавно упорно боровшийся с комиком Зеленским в рейтинге кандидатов за второе-третье место, в последние дни сильно сдал. Не в плане того, как он выглядит (это всегда было не самой сильной его стороной), а если оценивать электоральный потенциал.

Буквально 3-го января в Киеве Центр «Социальный мониторинг» и Украинский институт социальных исследований имени А. Яременко опубликовали результаты последнего проведенного ими опроса общественного мнения. Среди всех кандидатов на пост главы государства безоговорочно лидирует Юлия Тимошенко – за нее готовы отдать голос 13,4% от всех опрошенных или же 18,6% от тех участников опроса, кто точно решил, что пойдет голосовать на выборы. На втором месте предсказуемо оказался Владимир Зеленский, накануне встречи Нового года объявивший, что примет участие в выборах и даже сдвинувший в эфире одного из украинских телеканалов новогоднее обращение главы государства, то есть Порошенко. Сейчас на Украине по этому поводу разгорелся очередной скандал. Одни требуют наказать комика, бросившего вызов гаранту и насмехающемуся над нацией, другие требуют наказать телеканал, третьи не видят ничего особенного в том, что один комик потеснил другого. У Зеленского, соответственно, показатели 10,8% и 15%. На третьем месте, нет, совсем даже не Порошенко, а один из лидеров «Оппоблока» Юрий Бойко с 8,5% (11,8%). Четвертый, по результатам опроса, снова не Порошенко, а Анатолий Гриценко – 8,1% (11,2%). И только на пятой позиции нашлось место для действующего главы государства Петра Порошенко с 7,7% опрошенных (или же 10,7% от числа тех, кто определился с участием в выборах).

Положение хуже губернаторского. Но и эти неприятные известия для Порошенко не исчерпываются. В число трех лидеров по росту рейтинга (второй возможный кандидат, за которого участники опроса могли бы также проголосовать) Порошенко тоже не вошел. Там лидирует Гриценко (7,6%), Зеленский (6,5%) и Юлия Тимошенко (5,5%). Зато никто не в состоянии посоревноваться с Порошенко или попытаться догнать его в антирейтинге (среди всех кандидатов, за кого бы не стали голосовать ни при каких условиях). Петр Алексеевич со своими 51,9% тут безоговорочный лидер. На втором месте по отрицательному восприятию Тимошенко (28,9%), на третьем - Бойко (24,8%), и замыкает группу лидеров по негативу Олег Ляшко (22,8%).

Разбор завалов продолжится ночью: число жертв трагедии в Магнитогорске превысило 30

В немалой степени ухудшение показателей Порошенко связано, как считают многие эксперты, с полным фиаско с введением, а потом и завершением Военного положения на Украине. Его и так поддерживало меньшинство населения - 24,9% опрошенных против 64,8% не поддержавших. А его итогами по завершении оказались разочарованы 72% респондентов, и лишь 14% согласились с мнением, что оно помогло решить какие-то проблемы.

С каждым днем все более лишающийся электоральной поддержки Порошенко отчаянно задействует последний козырь – созданную им новую секту, названную православной церковью Украины (ПЦУ). Вместе со спикером ВРУ Парубием он отправляется в Стамбул, чтобы получить томос об автокефалии у местного патриарха Варфоломея, попросившего на днях на турецком языке у Аллаха долгих лет жизни для одного из проукраинских активистов крымских татар Мустафы Джемилева (если верить Джемилеву, сообщившему об этом) и провести встречу с Эрдоганом, если тот согласится на встречу.

Вот только чем закончится история с томосом, еще бабушка надвое сказала. Пока все достижения Порошенко оборачиваются против него. Так было и с долгожданным «безвизом», так сейчас продолжает происходить с армией (знаменитый украинский миномет «Молот», который запретили использовать в зоне боевых действий, буквально накануне опять уничтожил половину расчета, а вторую половину отправил в госпиталь с ранениями). И нет никаких гарантий, что история с автокефалией закончится лучше. И тогда Петро Пятый станет шестым. По электоральным рейтингам.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
360
Источник
Похожие новости
03 января 2019, 14:24
Едем дальше: что нового ждёт российских автомобилистов в 2019 году
02 января 2019, 22:09
«Демонтирована стена, представлявшая наибольшую угрозу»: в Магнитогорске спасатели извлекли тела 26 погибших
04 января 2019, 14:54
Американца с тройным гражданством задержали за «шпионскую деятельность» с поличным

03 января 2019, 01:24
Разбор завалов продолжится ночью: число жертв трагедии в Магнитогорске превысило 30
02 января 2019, 14:09
Глава Крыма о факельном шествии бандеровцев в Киеве: Новый год на Украине начинается с нацистского шабаша
04 января 2019, 18:09
Только пятый: данные опросов свидетельствуют о катастрофической предвыборной ситуации для Порошенко
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
30 декабря 2018, 03:24
"Волшебная страна": Порошенко высмеяли в Сети за закон о расширении зоны контроля в Чёрном море
30 декабря 2018, 06:39
"Украина санкции России не переживёт": Убытки Киева от новых санкций Москвы оценили в 500 млн долларов
01 января 2019, 20:24
"Дело не только в ПРО США": В Совфеде отвергли возможность передачи Курил Японии
29 декабря 2018, 20:54
"Шутки заканчиваются": Эксперт об эмбарго для Украины и ужесточении политики России
29 декабря 2018, 01:24
Новая "игрушка" Путина отправила в помойку всю противоракетную оборону США - американские СМИ
30 декабря 2018, 22:54
Яков Кедми дал свой прогноз о мировом порядке: "Будут только две державы"
03 января 2019, 01:39
"Вы что, хотите, чтобы кто-то рискнул на войну с Россией?": Немецкий журналист обратился к коллегам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.