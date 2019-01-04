Только пятый: данные опросов свидетельствуют о катастрофической предвыборной ситуации для Порошенко

Стала известна сумма, которую на Украине решено потратить на выборы президента страны. Это 2,354 млрд. гривен или же 84 млн долларов США. Сумма достаточно небольшая. И понятно, что расходы будущих кандидатов на свои кампании тут не отражены. Между тем, обсуждение кандидатов, их перспектив и заявлений стало у соседей одной из самых популярных тем в последнее время. По этому критерию с грядущими выборами могут соревноваться лишь перманентные анонсы грядущих проходов кораблей, пардон, катеров ВМСУ через Керченский пролив из Черного моря в замерзающее зимой Азовское. Но если с будущей военно-морской перемогой все понятно – если украинская сторона выполнит необходимые для прохода процедуры, запросив у капитана порта разрешение на проход и лоцманскую проводку, как это всегда делали российские капитаны, когда Керчь входила в состав Украины, то все будет хорошо, а если нет, то причалы в Керчи будут задействованы под стоянки новых плавсредств – то с кандидатами в будущие главы государства все обстоит не так однозначно.

На данный момент документы на регистрацию в Центризбирком Украины подали пять кандидатов. Но это все игроки даже не второго, а третьего эшелона, часть из которых даже не будет зарегистрирована. Основной состав тяжеловесов никуда не спешит. Они прекрасно понимают, что без них выборы вряд ли состоятся. И относится это в первую очередь отнюдь не к действующему главе государства. Занимающий пост президента Украины Петр Порошенко, по официальной хронологии пятый президент независимой Украины, еще недавно упорно боровшийся с комиком Зеленским в рейтинге кандидатов за второе-третье место, в последние дни сильно сдал. Не в плане того, как он выглядит (это всегда было не самой сильной его стороной), а если оценивать электоральный потенциал.

Буквально 3-го января в Киеве Центр «Социальный мониторинг» и Украинский институт социальных исследований имени А. Яременко опубликовали результаты последнего проведенного ими опроса общественного мнения. Среди всех кандидатов на пост главы государства безоговорочно лидирует Юлия Тимошенко – за нее готовы отдать голос 13,4% от всех опрошенных или же 18,6% от тех участников опроса, кто точно решил, что пойдет голосовать на выборы. На втором месте предсказуемо оказался Владимир Зеленский, накануне встречи Нового года объявивший, что примет участие в выборах и даже сдвинувший в эфире одного из украинских телеканалов новогоднее обращение главы государства, то есть Порошенко. Сейчас на Украине по этому поводу разгорелся очередной скандал. Одни требуют наказать комика, бросившего вызов гаранту и насмехающемуся над нацией, другие требуют наказать телеканал, третьи не видят ничего особенного в том, что один комик потеснил другого. У Зеленского, соответственно, показатели 10,8% и 15%. На третьем месте, нет, совсем даже не Порошенко, а один из лидеров «Оппоблока» Юрий Бойко с 8,5% (11,8%). Четвертый, по результатам опроса, снова не Порошенко, а Анатолий Гриценко – 8,1% (11,2%). И только на пятой позиции нашлось место для действующего главы государства Петра Порошенко с 7,7% опрошенных (или же 10,7% от числа тех, кто определился с участием в выборах).

Положение хуже губернаторского. Но и эти неприятные известия для Порошенко не исчерпываются. В число трех лидеров по росту рейтинга (второй возможный кандидат, за которого участники опроса могли бы также проголосовать) Порошенко тоже не вошел. Там лидирует Гриценко (7,6%), Зеленский (6,5%) и Юлия Тимошенко (5,5%). Зато никто не в состоянии посоревноваться с Порошенко или попытаться догнать его в антирейтинге (среди всех кандидатов, за кого бы не стали голосовать ни при каких условиях). Петр Алексеевич со своими 51,9% тут безоговорочный лидер. На втором месте по отрицательному восприятию Тимошенко (28,9%), на третьем - Бойко (24,8%), и замыкает группу лидеров по негативу Олег Ляшко (22,8%).

В немалой степени ухудшение показателей Порошенко связано, как считают многие эксперты, с полным фиаско с введением, а потом и завершением Военного положения на Украине. Его и так поддерживало меньшинство населения - 24,9% опрошенных против 64,8% не поддержавших. А его итогами по завершении оказались разочарованы 72% респондентов, и лишь 14% согласились с мнением, что оно помогло решить какие-то проблемы.

С каждым днем все более лишающийся электоральной поддержки Порошенко отчаянно задействует последний козырь – созданную им новую секту, названную православной церковью Украины (ПЦУ). Вместе со спикером ВРУ Парубием он отправляется в Стамбул, чтобы получить томос об автокефалии у местного патриарха Варфоломея, попросившего на днях на турецком языке у Аллаха долгих лет жизни для одного из проукраинских активистов крымских татар Мустафы Джемилева (если верить Джемилеву, сообщившему об этом) и провести встречу с Эрдоганом, если тот согласится на встречу.

Вот только чем закончится история с томосом, еще бабушка надвое сказала. Пока все достижения Порошенко оборачиваются против него. Так было и с долгожданным «безвизом», так сейчас продолжает происходить с армией (знаменитый украинский миномет «Молот», который запретили использовать в зоне боевых действий, буквально накануне опять уничтожил половину расчета, а вторую половину отправил в госпиталь с ранениями). И нет никаких гарантий, что история с автокефалией закончится лучше. И тогда Петро Пятый станет шестым. По электоральным рейтингам.

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