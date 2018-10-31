«Только Путин будет счастлив уходу Меркель» - СМИ

Немецкие СМИ предположили, кому будет выгоден уход канцлера Германии Ангелы Меркель со своего поста. Газета Der Tagesspiegel пишет, что обрадуется этому только Россия и ее президент Владимир Путин.

Известие о том, Ангела Меркель уходит с поста лидера партии ХДС, отказывается от выборов за кресло председателя, а в будущем не намерена баллотироваться на пятый срок на должность канцлера Германии, доработав до 2021 года, будоражит немецкие СМИ уже несколько дней. Газета Der Tagesspiegel решила проанализировать, кому из стран уход лидера ФРГ будет выгоден, и пришли к выводу, что только России. А президент РФ Владимир Путин, по мнению автора издания, сославшегося на экспертов, и вовсе «будет счастлив».

«Только Владимир Путин должен быть счастлив, если Меркель уйдет, говорят эксперты внешней политики», - заявляет газета.

Свои доводы автор статьи основывает на том, что Меркель, мол, - «женщина, которая вместе с Европой ввела санкции против России», да к тому же «живое напоминание о Минских соглашениях и о том, что было принято на других кризисных встречах».

Правда, о каких именно встречах еще, СМИ конкретно не указывает, но уточняет, что речь идет о тех, на которых были даны какие-либо обещания за последние 13 лет.

«Она может напомнить своим партнерам о переговорах за последние 13 лет: "Мы тогда пообещали..."», - пишет издание, резюмируя, что если канцлер уйдет, то всем договоренностям якобы придет конец.

Зато издание напропалую расхваливает популярность Меркель во всем мире, включая даже США. Автор поясняет, что хоть канцлера и «журят» за военный бюджет Германии, но все-таки больше хвалят.

А в Европе, судя по словам автора, так и вовсе считают, что с уходом немецкого канцлера может возникнуть обеспокоенность в стабильности, поскольку ФРГ часто выступала как раз тем самым гарантом.