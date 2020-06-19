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Только после согласования: Москва вынесла Киеву строгое предупреждение

19 июня 2020, 17:00  •  264 • Политика
Москва сделала Киеву строгое предупреждение относительно добычи газа у побережья Крыма. В Госдуме отметили - только после согласования необходимых вопросов с Россией.
В Госдуме ответили на заявление "Нафтогаза" о планах возобновить добычу углеводородов на шельфе Чёрного моря. По словам депутата от крымского региона, члена Комитета ГД по энергетике Михаила Шеремета, любые попытки Украины добывать углеводороды у побережья Крымского полуострова будет пресечены.
Он отметил, что для решения таких вопросов Украине нужно прежде всего осуществить демаркацию границ в Черноморском бассейне, согласовав их с Россией.
"Любая попытка вмешательства будет рассматриваться нашей стороной как акт агрессии против России", - предупредил он.
Депутат добавил, что указанные вопросы должны решаться на уровне МИД России и Украины, учитывая статус Крыма с изменившейся фактически морской границей между Россией и Украиной, передаёт "РИА Новости".

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