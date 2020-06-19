Только после согласования: Москва вынесла Киеву строгое предупреждение

В Госдуме ответили на заявление "Нафтогаза" о планах возобновить добычу углеводородов на шельфе Чёрного моря. По словам депутата от крымского региона, члена Комитета ГД по энергетике Михаила Шеремета, любые попытки Украины добывать углеводороды у побережья Крымского полуострова будет пресечены.

Он отметил, что для решения таких вопросов Украине нужно прежде всего осуществить демаркацию границ в Черноморском бассейне, согласовав их с Россией.

"Любая попытка вмешательства будет рассматриваться нашей стороной как акт агрессии против России", - предупредил он.

Депутат добавил, что указанные вопросы должны решаться на уровне МИД России и Украины, учитывая статус Крыма с изменившейся фактически морской границей между Россией и Украиной, передаёт "РИА Новости".