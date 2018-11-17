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«Только после Пекина»: США готовы сложить оружие в торговой войне с Китаем

17 ноября 2018, 11:24  •  127 • Политика
Вице-президент США Майк Пенс заявил о том, что Соединенные Штаты готовы сложить оружие в торговой воне с Китаем, но при условии, что Пекин первым изменит свой курс.
С таким заявлением Майк Пенс выступил на деловом форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Папуа - Новой Гвинее, уточнив, что Вашингтон «не изменит своего курса, пока Китай не сменит свой».
Американский вице-президент уточнил, что Соединенные Штаты уже приняли все необходимые «решительные меры по устранению торгового дисбаланса с Китаем». И в первую очередь - увеличили торговые пошлины на импорт из КНР. При этом чиновник заявил, что Вашингтон готов к дальнейшей эскалации торговой войны с Пекином в части таможенных ограничений.
«Мы увеличили таможенные пошлины на товары из Китая на $250 млрд и можем увеличить их еще более чем в два раза», - пригрозил Пенс.
Напомним, торгово-экономический конфликт между США и Китаем разразился после того, как Америка ввела повышенные пошлины на импорт товаров из КНР. Китай ввел ответные пошлины на товары из Соединенных Штатов.
На днях в интервью The Washington Post Пенс заявил о том, что Америка готова взять курс на нормализацию отношений с Китаем. При этом он пояснил, что все будет зависеть от итогов переговоров между лидерами обеих стран на саммите G20 в Аргентине.

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