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Только после критики Путина Греф согласился на уступки по долгам жителям Тулуна
03 сентября 2019, 18:09 • 133 • Политика
Греф ответил на критику Путина о нежелании помочь пострадавшим от паводка. Сбербанк всё-таки реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка.
Глава Сбербанка Герман Греф оперативно отреагировал на критику со стороны президента России Владимира Путина. Глава государства обвинил банк в нежелании помогать и идти навстречу пострадавшим от паводка в Сибири. Уже на следующий день Греф пообещал, что Сбербанк реструктурирует кредиты населению Иркутской области и малым предприятиям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.
По его словам, кредиты будут реструктуризированы, а выплаты по ним перенесены на год. Кроме того, все накопившиеся за этот год проценты по платежам будут прощены, говорится в заявлении главы Сбербанка.
Вдобавок к этому Греф сообщил, что банк за свой счёт построит в пострадавшем от паводка Тулуне инфекционное отделение больницы. Также руководитель Сбербанка отмечает, что банк принял участие в организации отдыха 223 детей из пострадавших регионов, сообщает РБК.
Напомним, что сутками ранее президент России лично посетил пострадавшую от паводка Иркутскую область. Там глава государства узнал, что Сбербанк "не очень-то откликается на просьбы граждан" по реструктуризации кредитов. Он дал поручение зампреду правительства Виталию Мутко "поговорить" с главой Сбербанка.
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