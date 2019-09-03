Только после критики Путина Греф согласился на уступки по долгам жителям Тулуна

Глава Сбербанка Герман Греф оперативно отреагировал на критику со стороны президента России Владимира Путина. Глава государства обвинил банк в нежелании помогать и идти навстречу пострадавшим от паводка в Сибири. Уже на следующий день Греф пообещал, что Сбербанк реструктурирует кредиты населению Иркутской области и малым предприятиям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.

По его словам, кредиты будут реструктуризированы, а выплаты по ним перенесены на год. Кроме того, все накопившиеся за этот год проценты по платежам будут прощены, говорится в заявлении главы Сбербанка.

Вдобавок к этому Греф сообщил, что банк за свой счёт построит в пострадавшем от паводка Тулуне инфекционное отделение больницы. Также руководитель Сбербанка отмечает, что банк принял участие в организации отдыха 223 детей из пострадавших регионов, сообщает РБК.

Напомним, что сутками ранее президент России лично посетил пострадавшую от паводка Иркутскую область. Там глава государства узнал, что Сбербанк "не очень-то откликается на просьбы граждан" по реструктуризации кредитов. Он дал поручение зампреду правительства Виталию Мутко "поговорить" с главой Сбербанка.