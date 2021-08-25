Только подчинение: Кучма назвал самого сложного переговорщика в мире

Бывший президент Украины Леонид Кучма назвал для себя самого сложного в мире переговорщика. По его словам, это президент России Владимир Путин. "Уже тогда Кремль предпочитал не так взаимопонимание, как подчинение", - пожаловался Кучма в интервью украинскому изданию.

Все по-разному оценивают переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Вот экс-президент Украины Леонид Кучма искренне считает его самым сложным переговорщиком в мире из тех, с кем ему пришлось вести беседу лично.

Об этом он ответил в интервью изданию "Украинская правда" на вопрос о том, с кем ему приходилось проводить самые сложные переговоры.

"С Россией. С Путиным",

- ответил Кучма.

При этом он пожаловался и на то, что якобы уже в его время Кремль "предпочитал не так взаимопонимание, как подчинение". По словам экс-президента Украины, ему было трудно выдерживать подобное давление. Хотя, как он посчитал, всё же это ему удавалось.

В пример подобных сложных переговоров Кучма привёл конфликт с Россией, который развернулся в 2003-м вокруг косы Тузла. В то время власти Краснодарского края стали строить дамбу в сторону этого района. Стройку приостановили после того как к делу пришлось подключаться президентам обеих стран.