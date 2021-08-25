|
Только подчинение: Кучма назвал самого сложного переговорщика в мире
25 августа 2021, 14:15 • 161 • Политика
Бывший президент Украины Леонид Кучма назвал для себя самого сложного в мире переговорщика. По его словам, это президент России Владимир Путин. "Уже тогда Кремль предпочитал не так взаимопонимание, как подчинение", - пожаловался Кучма в интервью украинскому изданию.
Все по-разному оценивают переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Вот экс-президент Украины Леонид Кучма искренне считает его самым сложным переговорщиком в мире из тех, с кем ему пришлось вести беседу лично.
Об этом он ответил в интервью изданию "Украинская правда" на вопрос о том, с кем ему приходилось проводить самые сложные переговоры.
- ответил Кучма.
При этом он пожаловался и на то, что якобы уже в его время Кремль "предпочитал не так взаимопонимание, как подчинение". По словам экс-президента Украины, ему было трудно выдерживать подобное давление. Хотя, как он посчитал, всё же это ему удавалось.
В пример подобных сложных переговоров Кучма привёл конфликт с Россией, который развернулся в 2003-м вокруг косы Тузла. В то время власти Краснодарского края стали строить дамбу в сторону этого района. Стройку приостановили после того как к делу пришлось подключаться президентам обеих стран.
Подпишитесь на нас
161
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 августа 2021, 07:35
|
22 августа 2021, 02:50
|
24 августа 2021, 18:05
|
21 августа 2021, 07:35
|
21 августа 2021, 23:10
|
22 августа 2021, 16:35
|
20 августа 2021, 03:00