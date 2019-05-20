Только отставленный министр обороны Украины нашёл, чем похвастаться, но испугался и стёр пост

Глава министерства обороны Украины Степан Полторак, который сегодня, 20 мая, заявил о своей отставке, опубликовал на странице в Facebook фотомонтаж с разрушенным Московским Кремлём. Под этим фото он поблагодарил украинцев за "поддержку и тёплые слова".

"Мы подняли армию с колен. И сейчас она на уровне с ведущими армиями мира", — такое мнение озвучил Полторак в своём сообщении.

Министр уверен, что его страна с армией патриотов идёт вперед. Но через несколько часов уже отставленный министр обороны испугался и удалил коллаж со своей страницы.

Полторак руководил Министерством обороны Украины с 2014 года, более четырёх лет.