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Только отставленный министр обороны Украины нашёл, чем похвастаться, но испугался и стёр пост

20 мая 2019, 23:54  •  19 • Политика
Степан Полторак опубликовал пост с провокационной фотографией, затем он испугался и оставил только текстовое сообщение. Стоит отметить, что с сегодняшнего дня он уже министр обороны в отставке.
Глава министерства обороны Украины Степан Полторак, который сегодня, 20 мая, заявил о своей отставке, опубликовал на странице в Facebook фотомонтаж с разрушенным Московским Кремлём. Под этим фото он поблагодарил украинцев за "поддержку и тёплые слова".
"Мы подняли армию с колен. И сейчас она на уровне с ведущими армиями мира", — такое мнение озвучил Полторак в своём сообщении.
Министр уверен, что его страна с армией патриотов идёт вперед. Но через несколько часов уже отставленный министр обороны испугался и удалил коллаж со своей страницы.
Полторак руководил Министерством обороны Украины с 2014 года, более четырёх лет.


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