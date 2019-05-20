|
Только отставленный министр обороны Украины нашёл, чем похвастаться, но испугался и стёр пост
20 мая 2019, 23:54 • 19 • Политика
Степан Полторак опубликовал пост с провокационной фотографией, затем он испугался и оставил только текстовое сообщение. Стоит отметить, что с сегодняшнего дня он уже министр обороны в отставке.
Глава министерства обороны Украины Степан Полторак, который сегодня, 20 мая, заявил о своей отставке, опубликовал на странице в Facebook фотомонтаж с разрушенным Московским Кремлём. Под этим фото он поблагодарил украинцев за "поддержку и тёплые слова".
"Мы подняли армию с колен. И сейчас она на уровне с ведущими армиями мира", — такое мнение озвучил Полторак в своём сообщении.
Министр уверен, что его страна с армией патриотов идёт вперед. Но через несколько часов уже отставленный министр обороны испугался и удалил коллаж со своей страницы.
Полторак руководил Министерством обороны Украины с 2014 года, более четырёх лет.
Facebook.com/novoyevremya
Подпишитесь на нас
Загрузка...
19
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 мая 2019, 00:54
|
19 мая 2019, 04:12
|
15 мая 2019, 23:24
|
18 мая 2019, 19:54
|
16 мая 2019, 02:54
|
15 мая 2019, 13:39
|
17 мая 2019, 08:09