Только осень жди: новый КоАП вряд ли вступит в силу с 1 января

Сроки вступления в силу новой редакции КоАП и его процессуальной части могут быть сдвинуты на полгода или на год. Об этом «Известиям» сообщили источники в Госдуме, информацию подтвердили в комитете по госстроительству, заявив о некачественной проработке документа Минюстом . Свою оценку ему до сих пор не дало правительство, куда законопроекты могут поступить только к началу сентября. В самом министерстве, обещавшем завершить работу в прошлом месяце, внесение дополнительных правок признали. Эксперты считают, что причиной задержки, вероятно, стали нормы, которые могут вызвать социальное напряжение в обществе. В их числе штрафы за шум от домашних животных и отказ от медосмотров и прививок.

Ни дисциплины, ни качества

Как рассказали «Известиям» источники в Госдуме, из-за промедления Минюста нижняя палата может не успеть принять новую редакцию Кодекса об административных нарушениях и его процессуальной части до конца этого года . Изначально планировалось, что он вступит в силу с 1 января. Однако теперь эта дата может быть перенесена на значительный срок. Эту информацию «Известиям» подтвердили в комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству.

— Для доработки этого документа у нас будет создана рабочая группа. Но она начнет свою работу только после того, как законопроекты будут внесены правительством в Госдуму. Вряд ли мы успеем их принять до января 2021 года. Это нереально. Сроки вступления в силу нового КоАП будут перенесены в лучшем случае на июнь следующего года, а то и на конец 2021-го , — сообщил «Известиям» первый зампред комитета Михаил Емельянов.

По его словам, очевидно, что Минюст сейчас испытывает проблему с доработкой новых норм, так как не может выстроить самостоятельную линию в их подготовке.

— Очень большое количество авторитетных субъектов пытаются влиять на итоговую редакцию кодекса. Их лоббистские усилия в итоге и дают такой результат, когда ни одна версия не может быть одобрена, — заявил парламентарий.

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Другой первый зампред этого же комитета Юрий Синельщиков связал пробуксовку с недостатком исполнительности.

— Очевидно, что дисциплины в подготовке нового КоАП нет . Впрочем, сроки нарушаются часто, но еще чаще страдает качество. Взять хотя бы закон по государственному и муниципальному контролю, который разрабатывали несколько лет, а внесли такую чушь. Там просто не на что смотреть. В итоге к нему было принято 100 поправок, из которых 93 — правительства. Но какого черта вы раньше не работали, — заявил «Известиям» парламентарий.

По его словам, если и кодекс окажется таким же, это будет очень плохо. При этом он подчеркнул, что новая редакция нужна, так как действующая устарела и разбалансирована из-за большого количества внесенных в нее изменений . Кроме того, новые нормы должны быть понятны для простых граждан — им нужно знать, за что несут ответственность. Сегодня люди не в состоянии этот документ даже прочитать, отметил депутат.

— Я видел первый вариант новой редакции КоАП и вообще не понял смысл того, что там написано , — подтвердил его коллега по парламенту и комитету Сергей Иванов.

Он считает, что нужно дождаться финальной редакции и внесения ее в нижнюю палату.

Как сообщил «Известиям» источник в правительстве, с большой долей вероятности депутаты смогут ознакомиться с текстом только в сентябре, так как Минюст еще не внес документ в правительство и продолжает его доработку . Официально в пресс-службе кабмина на запрос «Известий» о том, успеют ли новые нормы вступить в силу в январе 2021 года, ответить не смогли. Все вопросы там адресовали к парламенту и Минюсту.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В министерстве доработку кодекса «Известиям» подтвердили.

«Минюстом России завершены повторное публичное обсуждение и второй круг согласования проекта федерального закона «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» . В настоящее время ведется доработка законопроекта с учетом замечаний и предложений, поступивших в Минюст России в рамках проведения указанных процедур, по завершении которой законопроект будет внесен в правительство РФ в установленном порядке», — пояснили в пресс-службе.

Не буди лихо, пока тихо

Подготовить концепцию нового КоАП Минюсту еще в марте прошлого года поручил на тот момент премьер Дмитрий Медведев . Тогда он обратил внимание на громоздкость и сложность применения действующего кодекса, на который «без слез смотреть уже невозможно».

По его словам, «нужно «причесать» все составы административных правонарушений, уйти от безобразий типа (отсылка) со значком "8"» . В июне концепция была одобрена. Однако на этом этапе оперативность разработчиков снизилась, хотя главой Минюста в январе стал руководитель рабочей группы по разработке концепции Константин Чуйченко.

Первая редакция нового КоАП и Процессуального кодекса об административных правонарушениях была представлена для общественного обсуждения 30 января этого года. Однако тут же ее раскритиковали политики, правозащитники и эксперты. Вице-спикер СФ, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сравнил их с «репрессивной машиной для дополнительных поборов с населения». А новый премьер Михаил Мишустин назвал предложенные суммы штрафов непосильными для граждан .

Больше всего общественность возмутило усиление наказаний для автомобилистов. Например, штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч должен увеличиться с 500 до 3 тыс. рублей, за превышение на 40–60 км/ч — с 1–1,5 тыс. до 4 тыс. рублей. Среди самых суровых мер — штраф 5 тыс. рублей или лишение прав до полугода — может применяться уже при превышении на 60 км/ч (сейчас — при 80 км/ч).

В итоге от этой версии законопроектов Минюст решил отказаться. Глава ведомства Константин Чуйченко в мае признал критику обоснованной.

«Поскольку КоАП затрагивает интересы каждого гражданина, мы решили повторно вынести на публичное обсуждение тексты законопроектов, формирующих новое законодательство об административных правонарушениях. Предлагаем продлить обсуждение и доработку законопроектов до конца июля 2020 года», — объяснил он.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Вторая редакция законопроектов была представлена на общественное обсуждение в первых числах июня. Несмотря на то что в ней Минюст отказался от увеличения штрафов, сохранил сроки давности привлечения к ответственности и включил в проект нового КоАП принцип презумпции невиновности, критики не убавилось.

— КоАП должен отличаться четкостью, внятностью, он должен защищать граждан, а не тех, кто выписывает протоколы. Он непонятен, а следовательно, дает возможности для злоупотреблений. Конечно, в таком виде он не может быть принят. Я категорично в первый раз это говорю , — заявил журналистам по итогам ознакомления с документами глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Глава политической экспертной группы Константин Калачев считает, что проблема задержки с подготовкой нового КоАП может быть связана с риском роста социальной напряжённости . По мнению, эксперта в условиях COVID-19 и снижения доходов населения законопроекты Минюста могут вызвать недовольство в обществе.

— Новая редакция кодекса — это серьезный фактор риска. Особенно с учетом норм о наказании за вещи, по которым их раньше не штрафовали. Например, за лай домашних животных или отказ от прививок или медосмотров. Люди ждут порядка, но вряд ли в таком виде это будет соответствовать мнению большинства населения, — отметил в разговоре с «Известиями» эксперт.