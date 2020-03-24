Только олигархи могут позволить отпуск в России: В США попытались унизить страну. Пушков ответил "потрясающей глупостью"

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова американцев, которые по-своему объяснили успехи России в борьбе с коронавирусом. На своей странице в Twitter он привёл мнение о России в соцсетях США.

По мнению американцев, Россия не полыхает массовой эпидемией коронавируса потому, что "русские не проводят отпуска ни в Китае, ни в Италии; у них плановая экономика командного типа и путешествуют одни олигархи".

Пушков уточнил, что такую цитату привёл телеканал Fox News.

"Если это не троллинг - то потрясающая глупость", - отметил сенатор.

Фото: Скриншот Twitter/Алексей Пушков