|
Только олигархи могут позволить отпуск в России: В США попытались унизить страну. Пушков ответил "потрясающей глупостью"
24 марта 2020, 19:35 • 9 • Политика
Американцы заявили о том, что в России отпуск себе могут позволить только олигархи. На попытку унизить страну Алексей Пушков ответил "потрясающей глупостью".
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова американцев, которые по-своему объяснили успехи России в борьбе с коронавирусом. На своей странице в Twitter он привёл мнение о России в соцсетях США.
По мнению американцев, Россия не полыхает массовой эпидемией коронавируса потому, что "русские не проводят отпуска ни в Китае, ни в Италии; у них плановая экономика командного типа и путешествуют одни олигархи".
Пушков уточнил, что такую цитату привёл телеканал Fox News.
"Если это не троллинг - то потрясающая глупость", - отметил сенатор.
Фото: Скриншот Twitter/Алексей Пушков
9
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 марта 2020, 08:35
|
23 марта 2020, 07:35
|
20 марта 2020, 09:35
|
18 марта 2020, 15:30
|
20 марта 2020, 16:35
|
21 марта 2020, 09:35
|
17 марта 2020, 22:35