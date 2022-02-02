Только одна причина: глава МИД Венгрии объяснил, почему в Европе все еще не признали "Спутник V"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил страны Европы в политизации признания русской вакцины "Спутник V". Он признал, что препарат хорошо показал себя в его стране.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто уличил европейские страны в том, что русскую вакцину "Спутник V" не признают только по одной причине. Этот вопрос политизировали, и не больше. Такое мнение дипломат высказал в интервью "Известиям".

Россия поставила Венгрии 2 млн доз препарата. Половину запаса уже израсходовали. По словам министра, он привился и сам.

"Единственная причина, по которой "‎Спутник V" не признало Европейское медицинское агентство — чисто политическая. Если взглянуть на эффективность, то препарат‎ точно не хуже любой другой признанной вакцины", — сказал Петер Сийярто.

Министр иностранных дел Венгрии заявил, что его коллеги из других стран уже давно интересуются этой вакциной и намерены ее закупить. Но о каких именно государствах идет речь, дипломат не уточнил.

Петер Сийярто назвал производство "Спутника V" хорошим бизнесом. В Венгрии сейчас строят завод для производства вакцин. По словам главы МИД, власти намерены участвовать и в производстве русского препарата.