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Только одна причина: глава МИД Венгрии объяснил, почему в Европе все еще не признали "Спутник V"
02 февраля 2022, 05:10 • 110 • Политика
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил страны Европы в политизации признания русской вакцины "Спутник V". Он признал, что препарат хорошо показал себя в его стране.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто уличил европейские страны в том, что русскую вакцину "Спутник V" не признают только по одной причине. Этот вопрос политизировали, и не больше. Такое мнение дипломат высказал в интервью "Известиям".
Россия поставила Венгрии 2 млн доз препарата. Половину запаса уже израсходовали. По словам министра, он привился и сам.
"Единственная причина, по которой "Спутник V" не признало Европейское медицинское агентство — чисто политическая. Если взглянуть на эффективность, то препарат точно не хуже любой другой признанной вакцины", — сказал Петер Сийярто.
Министр иностранных дел Венгрии заявил, что его коллеги из других стран уже давно интересуются этой вакциной и намерены ее закупить. Но о каких именно государствах идет речь, дипломат не уточнил.
Петер Сийярто назвал производство "Спутника V" хорошим бизнесом. В Венгрии сейчас строят завод для производства вакцин. По словам главы МИД, власти намерены участвовать и в производстве русского препарата.
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