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Только никому не рассказывайте! Зеленского жестко унизили и отчитали на Западе

23 сентября 2020, 11:55  •  144 • Украина

Владимир Зеленский прибыл в Австрию, как он думал за поддержкой, и был явно уверен, что он ее получит. Ведь из-за отравления Навального в настоящее время между Германией и Россией очень натянутые отношения, поэтому Зеленский считал, что все европейские страны будут думать в унисон с Украиной. Но каково же было его удивление, когда президент Австрии Ван Дер Беллен стал отчитывать его как мальчишку… Подробности в видео:

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