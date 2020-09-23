Только никому не рассказывайте! Зеленского жестко унизили и отчитали на Западе

Владимир Зеленский прибыл в Австрию, как он думал за поддержкой, и был явно уверен, что он ее получит. Ведь из-за отравления Навального в настоящее время между Германией и Россией очень натянутые отношения, поэтому Зеленский считал, что все европейские страны будут думать в унисон с Украиной. Но каково же было его удивление, когда президент Австрии Ван Дер Беллен стал отчитывать его как мальчишку… Подробности в видео: