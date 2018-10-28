Только не в России: Грузия голосует за нового президента

В Грузии начались выборы президента. Среди претендентов на главный пост страны 25 кандидатов. Но в России проголосовать за нового грузинского лидера нельзя — нет ни одного избирательного участка.

В Грузии открылись избирательные участки для последнего по старым правилам голосования за президента страны. Следующего будут выбирать уже по-новому через шесть лет путем голосования лишь трехсот делегатов.

Как сообщает ЦИК страны, для голосования за президента открыты 3705 избирательных участков. Участие в выборах примут и грузины, живущие за границей. Сообщается, что в 41 стране будут открыты 55 участков для голосования. Исключение составит Россия, где нет ни одного участка для голосования из-за разрыва отношений между странами.

Среди 25 претендентов на главный пост государства в текущем году грузинские политологи и аналитики отмечают высокие шансы на победу у двух из них. По сути, это будет «битва бывших», как уточняют эксперты, поскольку большие шансы на победу есть у экс-главы МИД Грузии Саломе Зурабишвили, который идет на выборах как независимый кандидат, а также экс-сторонник бывшего президента страны Михаила Саакашвили Григол Вашадзе, который выступает представителем от объединенной оппозиции «Сила в единстве».

Выборы обещают признать состоявшимися при любом раскладе, а победу отдадут тому кандидату, который наберет 50 процентов «за» избирателей и как минимум еще один голос. Если таковых не будет, то в ЦИК Грузии намерены провести второй тур голосования.