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Только не смейтесь… Киев готовится закупить Super истребители
30 августа 2020, 12:15 • 348 • Украина
Логично, что страны, не имеющие собственного производства, предпочитают приобретать вооружение у наиболее промышленно развитых держав. Ждёт это и Украину. Своих предприятий нет, ученых нет, да и желания тоже нет. Тогда придется покупать у иностранных коллег. Поначалу незалежной пришли на помощь западные друзья. Но после долгих переговоров пришли к выводу, что ловить здесь нечего, денег, как говорится, в руки лучше не давать. Понимают, что Украина не сможет их ни вернуть, ни отработать. Но наконец, нашлась страна, которая, решилась на этот рискованный шаг.
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