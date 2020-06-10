Только не апельсины: как СССР с Израилем поссорился

Кремль активно помогал евреям обрести независимость. В Советском Союзе рассчитывали, что в важнейшем регионе в противовес Западу появится государство, далеко не чуждое социалистических идей. Геополитика. СССР первым в 1948 году признал независимое государство Израиль. Вторыми стали США. Однако обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась. Арабы были крайне недовольны произошедшим. Страны, входившие в Лигу арабских государств, объявили Израилю войну. Начался длительный вооруженный конфликт. Помощь новому государству тут же пришла, разумеется, от Советского Союза. По ту сторону противостояния была Великобритания, затаившая обиду из-за потери традиционного влияния в регионе.

С самого начала Сталин предполагал, что сможет сделать Израиль сателлитом СССР. Не тут-то было. Еврейское государство не собиралось ни под кого "прогибаться", а следовало исключительно своим интересам. И сотрудничало с тем же Западом. Таким образом, стратегические интересы на Ближнем Востоке через Израиль Стране Советов укрепить не удалось. Вот тогда-то Москва и стала поддерживать арабов, сохраняя баланс сил. От официальных отношений с Израилем в Москве тоже никто отказываться не собирался. До 1953 года, когда на территории советской миссии в Тель-Авиве взорвалась бомба. Тогда страны разорвали дипломатические отношения. Но быстро, буквально через полгода помирились. 10 июня 1967 года это произошло во второй раз. Кремль тогда заявил, что еврейское государство развернуло агрессивную войну против соседних арабских стран. Она известна как Шестидневная война, в которой арабы проиграли. На сей раз ситуация выглядела куда серьезней. В передовице газеты "Правда" было написано, что арабы сражаются за свои интересы и независимость, а советский народ решительно осуждает агрессивные действия Израиля.

Восстановить дипотношения странам удалось лишь в 1991 году. Впрочем, есть еще ведь и скрытая от посторонних глаз политика и дипломатия. Неформальные контакты, которые не прекращались с израильскими представителями ни на день. Страны не чурались и торговли, особо ее не афишируя. Бизнес есть бизнес. Израильские фрукты и овощи, выращенные буквально на камнях и песке с помощью передовых технологий, пользовались неизменной популярностью у советских граждан. У тех, кто имел возможность их попробовать.

Как потом писали бывшие партийные функционеры и работники советских спецслужб, логика Москвы была проста: если Израиль перестанет существовать, арабы мгновенно забудут об СССР. Они нуждались в его помощи, противостоя могучему врагу. А потому Москва и арабам помогала, и про евреев не забывала. Любопытная деталь: в 1973 году Сирия, Египет и Иордания внезапно напали на Израиль. Этот конфликт впоследствии назвали "Войной судного дня". Так вот в Кремле даже рассматривался вопрос о перспективах высадки совместного советско-американского десанта на помощь Израилю. Этого не случилось, однако сам план продемонстрировал, насколько еврейское государство было важно для Москвы.

Вообще история советской внешней политики – это череда сближений и провалов, разрывов и восстановления официальных связей. Настоящий детектив, действие которого разворачивалось на всей планете. Москва устанавливала, рвала (или рвали с ней), а потом возобновляла отношения с Австралией, Болгарией, Великобританией, Ираком и десятками других государств. Поводы были самые разные. Вплоть до парадоксальных. К примеру, де-юре в июле 1940 года дипотношения с СССР прервал Люксембург. Но де-факто это сделала нацистская Германия, ранее оккупировавшая герцогство. Похожая история случилась чуть раньше с Чехословакией, разорвавшей официальные отношения с Москвой в марте 1939 года.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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