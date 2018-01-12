«Только на Украине такое могло прийти в голову»: как в России отреагировали на идею «приватизировать» русский язык

Идея отделения русского языка от российской культуры могла возникнуть только на Украине, где уже не первый год осуществляется политика притеснения граждан по языковому принципу. Такое мнение высказали в Общественной палате России в ответ на предложение писателя Андрея Куркова признать русский язык украинской собственностью. В Совете Федерации отметили, что подобные инициативы приведут лишь к дальнейшему отчуждению русскоязычного населения. О филологических фантазиях Киева — в материале RT.

В Совете Федерации прокомментировали предложение украинского писателя Андрея Куркова «сделать русский язык культурной собственностью» Киева, чтобы он оказался «под филологическим контролем» властей страны. По мнению первого заместителя председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, подобные инициативы будут лишь способствовать разобщению людей и народов.

«Сама идея сохранения языка никогда не может быть сопряжена с ограничением, с созданием некоей отдельной резервации. Сейчас очень много делают для того, чтобы русский язык сохранился на территории бывших стран СССР, вообще на территории всего мира. Если мы говорим о сохранении русского языка, то это не должно быть отделение», — рассказала она в разговоре с RT.

Такого же мнения она придерживается и относительно идеи создания отдельного института русского языка для «фиксирования различий с украинским языком» и «работы над созданием русскоязычной Украины». Лилия Гумерова уверена, что в таких мерах русский на Украине не нуждается.

РИА Новости

© Григорий Василенко

«Это должно быть гуманитарное сотрудничество: фестивали, обмен студентами. А идея создать отдельный институт — я не думаю, что те русскоязычные соотечественники, которые проживают на Украине, отличаются от тех, кто проживает в России и за её пределами. Всегда язык и культура должны объединять, а не разъединять», — заключила представитель Совфеда.

Спорная инициатива

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по развитию образования и науки Людмила Дудова считает украинскую инициативу странной. По её словам, язык — это собственность человека, который на нём говорит, и «приватизировать» его пока ещё никому не удалось.

«Обособить язык, сделав его собственностью какого-либо отдельного государства, — такое, наверное, только на Украине могло прийти в голову. Говорить о каком-то особом русском языке там не приходится. Могут быть некоторые фонетические и даже лексические особенности. Но это всё же русский язык, а не диалект», — сказала она.

Что же касается предложения Куркова создать на Украине институт русского языка с целью обособиться от общего «русского мира за пределами России», то это может быть неплохой затеей, считает Дудова. По её словам, это может помочь русскоязычному населению в условиях общего притеснения. Всё будет зависеть от качества реализации.

«Если это даст людям право пользоваться своим языком, то в таком случае я даже соглашусь. Пусть у них будет какой угодно институт, только чтобы желающие говорить на русском языке имели эту возможность и не преследовались за его употребление. А последняя информация, приходящая с Украины, говорит о том, что русский язык повсеместно ограничивается в стране», — подчеркнула Дудова.

«Культурная собственность» Украины

Напомним, ранее украинский писатель Андрей Курков в одном из интервью рассказал о своих идеях по европеизации страны и борьбе с «российским самодержавием». По его мнению, Москва пытается использовать русский язык на Украине в своих интересах и помешать ей в этом может только «филологический контроль».

«Для ограничения возможности России защищать на Украине русский язык нужно признать украинское русскоязычие украинской «культурной собственностью» и взять украинский русский под свой филологический контроль», — заявил Курков.

Курков: Украине необходимо взять украинский русский под свой контроль #новости#ДеловаяСтолицаhttps://t.co/iFs00sEwHv — Dsnews (@dsnews_) January 10, 2018

Писатель обосновывает свои идеи также тем, что «украинский русский язык недостаточно наполнен украинскими и европейскими смыслами», а под контролем Киева он якобы сможет обогатиться демократическими ценностями. Какими именно, правда, Курков не уточнил.

При этом сам факт контроля языка в стране, где значительная часть населения говорит по-русски, представляется ему вполне возможным. Он предлагает открыть институт русского языка под крышей Института языкознания им. Александра Потебни Национальной академии наук Украины. Таким образом, по его замыслу, филологи смогут «работать над созданием русскоязычной Украины уже как собственного явления, а не как части общего русского мира за пределами России».

Притеснение русскоязычных граждан

Предложения Андрея Куркова — не первая инициатива на Украине, которая носит откровенно русофобский характер. Так, в декабре минувшего года бывший депутат Верховной рады Украины от «Свободы» Ирина Фарион заявила, что русскоязычных украинцев необходимо «нейтрализовать».

«Где в Конституции Украины написано, что русскоязычное население имеет право на существование?» — заявила она. А тем, кому на Украине нравится русский язык, политик посоветовала купить билет и уехать в Россию.

Ранее, в сентябре 2017 года, на Украине вступил в силу закон об образовании (будет реализован поэтапно до 2020 года), сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В Москве заявили, что закон нарушает Конституцию Украины, международные обязательства Киева, а также ущемляет права русскоязычного населения.

Верховная рада также рассматривает новый законопроект, ограничивающий использование в стране любых языков, кроме украинского. Документ активно лоббируют радикальные националисты.