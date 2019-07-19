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Только на галерку: "Откосившего" от допроса следователей Порошенко не ждали в Европарламенте
19 июля 2019, 04:09 • 76 • В мире
Бывший украинский гарант направился в Страсбург для того, чтобы "обсудить вопрос освобождения всех заложников Кремля из плена". Однако в Европарламенте его никто не ждал, поэтому в зал заседаний не пустили, отправив на галерку.
Фотографии с этого мероприятия оказались в распоряжении украинского издания "Страна.UA". Публикуя эти материалы, журналисты издания рассказали, что именно в этот день, 17 июля, Порошенко должен был явиться на допрос в Государственное бюро расследований Украины и ответить на вопросы следователей по делу об отмывании преступных доходов, связанному с предприятием "Кузня на Рыбацком".
Однако недавно на странице Порошенко в Facebook сам экс-гарант сообщил, что собирается именно 17 июля встретиться в Страсбурге с недавно избранными членами ЕП и прочими западными политическими лидерами для того, чтобы обсудить "вопрос освобождения всех заложников Кремля из плена".
При этом СМИ сообщили, что никаких запланированных мероприятий и встреч у Страсбурге у Порошенко не было, а в списках гостей Европарламента его фамилия не упоминалась.
В этот раз Порошенко удалось избежать допроса в ГБР, однако следователи намерены вызвать его на допрос снова, но только после выборов в Верховную раду.
Между тем пресс-служба бывшего президента и лидера партии "Европейская солидарность" поторопилась прокомментировать опубликованные фотографии, заявив, что Порошенко "просто захотел быть поближе к народу".
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