«Только личность Путина не дает расползаться всему по швам»: Малофеев о «родовых травмах» демократии

Только личность президента России Владимира Путина не позволяет развалиться демократии как строю, считает председатель общества «Двуглавый орел» Константин Малофеев. Но если вместо Путина будет более слабый лидер, «все это будет расползаться по швам». С подобным заявлением Малофеев выступил в передаче «Идеократия» телеканала Царьград.

«Только личность Путина не дает расползаться всему по швам. Не связано с тем, как это прописано в конституции. Как только вместо Путина у нас будет другой, более слабый президент, - все это по швам будет расползаться, в соответствии с нашей конституцией. Будет расползаться в сторону политиканов, чиновников и олигархов. Поэтому мы на этом втором съезде и говорили о том, что - при этом мы не являемся политической партией - мы призываем политические силы страны к тому, что должно произойти Конституционное Собрание, согласно действующей конституции».

В ходе такого Конституционного Собрания должна быть изменена форма правления, продолжает Константин Малофеев.

«Потому что при республиканской демократической форме правления процветание народа России невозможно. Когда наши друзья-патриоты, которые с ностальгией вспоминают Советский Союз, говорят нам о том, что вот в Советском Союзе же не было монархии, а как прекрасно жилось народу, нам остается им только сказать: да, но это был эрзац монархии. Что, генеральный секретарь и окружающее его Политбюро или, тем более, Сталин 1950-х годов, он был более демократический президент, чем монарх? Да нет, конечно. Это был, как выражается современная молодежь, косплей Царя. Он играл Царя. И вообще, все остальное было очень похоже. Вот чем занимались в Советском Союзе. И именно поэтому была социальная справедливость для народа. Потому что не было вот этой прослойки буржуазии, в лице олигархата, в лице профессиональных политиканов. И поэтому всегда от высшей власти до народа была маленькая дистанция. Можно это повторить еще раз? Нет. Потому что Советский Союз развалился, потому что не было Церкви у его основания».