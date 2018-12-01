Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Традиционные ценности": как борьба за них калечит психику (Анна Сочина)
Rzeczpospolita: Польше следует сделать ставку на украинских олигархов
Без «правового вакуума»: иностранные военные корабли должны будут уведомлять РФ ...
Соколовская оскорбила граждан России в эфире российского телеканала - видео
Главная / Политика

«Только личность Путина не дает расползаться всему по швам»: Малофеев о «родовых травмах» демократии

01 декабря 2018, 06:54  •  74 • Политика
В эфире телеканала Царьград Константин Малофеев говорил о так называемых родовых травмах демократии, которые не видны только благодаря президенту России Владимиру Путину. «Только личность Путина не дает расползаться всему по швам», - уверен Малофеев.
Только личность президента России Владимира Путина не позволяет развалиться демократии как строю, считает председатель общества «Двуглавый орел» Константин Малофеев. Но если вместо Путина будет более слабый лидер, «все это будет расползаться по швам». С подобным заявлением Малофеев выступил в передаче «Идеократия» телеканала Царьград.
«Только личность Путина не дает расползаться всему по швам. Не связано с тем, как это прописано в конституции. Как только вместо Путина у нас будет другой, более слабый президент, - все это по швам будет расползаться, в соответствии с нашей конституцией. Будет расползаться в сторону политиканов, чиновников и олигархов. Поэтому мы на этом втором съезде и говорили о том, что - при этом мы не являемся политической партией - мы призываем политические силы страны к тому, что должно произойти Конституционное Собрание, согласно действующей конституции».
В ходе такого Конституционного Собрания должна быть изменена форма правления, продолжает Константин Малофеев.
«Потому что при республиканской демократической форме правления процветание народа России невозможно. Когда наши друзья-патриоты, которые с ностальгией вспоминают Советский Союз, говорят нам о том, что вот в Советском Союзе же не было монархии, а как прекрасно жилось народу, нам остается им только сказать: да, но это был эрзац монархии. Что, генеральный секретарь и окружающее его Политбюро или, тем более, Сталин 1950-х годов, он был более демократический президент, чем монарх? Да нет, конечно. Это был, как выражается современная молодежь, косплей Царя. Он играл Царя. И вообще, все остальное было очень похоже. Вот чем занимались в Советском Союзе. И именно поэтому была социальная справедливость для народа. Потому что не было вот этой прослойки буржуазии, в лице олигархата, в лице профессиональных политиканов. И поэтому всегда от высшей власти до народа была маленькая дистанция. Можно это повторить еще раз? Нет. Потому что Советский Союз развалился, потому что не было Церкви у его основания».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

74
Источник
Похожие новости
30 ноября 2018, 11:24
«Чтобы мы сразу отвергли их»: Антонов объяснил, для чего Сенат США меняет договор по СНВ-3
01 декабря 2018, 06:54
В ООН рассказали об обстреле гуманитарных работников в Сирии
30 ноября 2018, 17:55
Российские дипломаты о нацистской символике в Польше: Комментировать это - «ниже своего достоинства»

30 ноября 2018, 21:09
Организаторы G20 не дали Трампу и Путину поздороваться и поговорить
01 декабря 2018, 03:39
Посольство России в Лондоне: Мэй «отравляет атмосферу» саммита G20
01 декабря 2018, 03:39
«Не спустят на тормозах»: Кремлинологи США боятся мести России за отмену встречи Путина и Трампа
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
01 декабря 2018, 03:39
«Не спустят на тормозах»: Кремлинологи США боятся мести России за отмену встречи Пути...
01 декабря 2018, 00:09
Без «правового вакуума»: иностранные военные корабли должны будут уведомлять РФ о про...
01 декабря 2018, 03:39
Украина нанесла ответный удар по России при поддержке США (Руслан Осташко)
01 декабря 2018, 03:39
Путина встретили в Буэнос-Айресе криком «Вы номер один!» - СМИ
01 декабря 2018, 00:24
Соколовская оскорбила граждан России в эфире российского телеканала - видео
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
28 ноября 2018, 03:54
«Пограничники виновато улыбаются»: как россиян не пускают на Украину
27 ноября 2018, 21:39
«Будьте добры, выйдите за пределы территориального моря»: В Сети появилась полная запись «азовских переговоров»
25 ноября 2018, 06:28
Дoбpo пoжaловать в Париж
26 ноября 2018, 11:24
Украина переходит на «военное положение». Что это значит
28 ноября 2018, 04:09
«Им даже не нужно ничего выдумывать»: В США признали, что российские СМИ говорят правду
28 ноября 2018, 10:39
В США предлагают "сдаться" до начала войны с Россией: отменить санкции, не пустить Украину в НАТО и не полагаться на ЕС
26 ноября 2018, 05:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 25.11.18
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.