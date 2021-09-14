«Только консолидация всех сил позволит стране встать на ноги»: Путин провёл в Кремле встречу с президентом Сирии Асадом

В Кремле прошла встреча Владимира Путина и Башара Асада. Российский президент лично поздравил сирийского коллегу с переизбранием на пост главы государства. По его словам, результаты голосования свидетельствуют, что граждане САР связывают с Асадом «процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни». Путин также указал, что незаконно присутствующие на территории Сирии иностранные вооружённые силы не позволяют Дамаску двигаться по пути консолидации. В свою очередь, Башар Асад выразил благодарность РФ за всестороннюю помощь, указав, что именно действия армий России и Сирии привели к деоккупации от террористов значительной территории страны. Он также назвал античеловеческими санкции со стороны ряда государств.

Днём в понедельник, 13 сентября, в Кремле состоялась встреча президентов России и Сирии. Об этом сообщила пресс-служба российского лидера.

В ходе встречи Владимир Путин поздравил Башара Асада с переизбранием на пост главы САР. По его словам, результаты президентских выборов свидетельствуют о том, что Асад пользуется доверием, несмотря на все сложности и трагедии предыдущих лет.

«Всё-таки с вами связывают процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни. Знаю, что вы многое для этого делаете, в том числе для налаживания диалога с вашими политическими оппонентами. Очень надеюсь на то, что этот процесс будет продолжаться. Только консолидация всех сил в Сирии позволит стране встать на ноги и начать поступательное развитие, движение вперёд», — добавил президент РФ.

Президентские выборы в Сирии прошли 26 мая. За Асада проголосовали 13 540 860 сирийцев, что составляет 95,1% от общего числа явившихся на участки избирателей.

Российский лидер также сообщил о развитии торгово-экономических связей между странами. Так, за первые шесть месяцев 2021 года объём товарооборота увеличился в 3,5 раза.

«Надеюсь, что совместными усилиями удастся помочь сирийскому народу встать на ноги во всех смыслах этого слова, помочь восстановить экономику, социальную сферу, сферу здравоохранения прежде всего на сегодняшний день», — заметил он.

При этом главной проблемой Сирии Путин назвал присутствие на территории республики иностранных вооружённых сил без решения ООН и санкций Дамаска на это, что «явно противоречит международному праву». По его словам, данный факт не даёт властям Сирии возможности предпринять «максимальные усилия для консолидации страны и для того, чтобы двигаться по пути её восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством».

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Владимир Путин также отметил, что благодаря совместным усилиям России и Сирии был нанесён «очень серьёзный, значительный ущерб» террористам и освобождена подавляющая территория САР — Дамаск контролирует 90% страны. Вместе с тем он констатировал сохранение очагов сопротивления со стороны террористов, которые продолжают угрожать мирным гражданам.

«Тем не менее в освобождённые районы активно возвращаются беженцы. Я своими глазами видел, когда был у вас в гостях по вашему приглашению, как люди активно восстанавливают свои жилища, активно работают над тем, чтобы вернуться в полном смысле этого слова к мирной жизни», — заключил президент.

В свою очередь, Башар Асад поблагодарил Россию за предоставляемую гуманитарную помощь и продовольствие. Отдельно он выразил благодарность Министерству иностранных дел РФ за чёткую позицию по защите «легитимных общепризнанных принципов и норм международного права» и за проводимую политику на международной площадке, целью которой было «воспрещение распространения терроризма в угоду тем государствам, которые его поддерживают и для себя поставили целью искусно использовать терроризм для осуществления своих собственных задач».

Президент Сирии также констатировал, что действия армий двух стран не только привели к существенным результатам по деоккупации захваченных террористами территорий, но и способствовали возвращению беженцев.

«Учитывая тот факт, что международный терроризм не знает границ, распространяется как зараза по всему миру, наши армии, я могу констатировать, внесли огромный вклад в дело по защите всего человечества от этого зла», — сказал Асад.

Между тем он признал, что в связи с «определёнными причинами» уже три года приостановлены политические процессы, проводимые властями Сирии.

«Есть определённые государства, которые всячески деструктивно влияют на возможность проведения политических процессов. Есть и другие факторы, но мы прекрасно их понимаем и пытаемся сделать всё возможное для решения этих актуальных проблем».

По его словам, ряд государств наложил на сирийский народ античеловеческие санкции. При этом Дамаск в подобных условиях продолжает различные процессы, в том числе налаживание политического диалога, добавил он.

Визит Путина в Дамаск

Напомним, что в январе 2020 года Владимир Путин посетил Дамаск с визитом. Глава государства встретился с Башаром Асадом, они посетили мечеть Омейядов, гробницу пророка Яхьи (Иоанна Крестителя) и собор Святой Девы Марии в Дамаске, которому Путин преподнёс икону Богоматери. Ещё одним пунктом программы визита было посещение командного пункта группировки Вооружённых сил РФ.

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Позднее министр обороны России Сергей Шойгу сравнил подготовку этого визита с голливудским триллером: «Если снять детальный и с раскрытием всего фильм, то это может быть, с одной стороны, таким очень и очень хорошим учебником и пособием по организации подобного рода работы всех служб без исключения... А с другой стороны, это будет такой триллер — похлеще любого и голливудского, и любого другого».

По его словам, визит президента РФ продемонстрировал гражданам Сирии и всему миру, что республика переходит на новый этап.

Напомним, российская операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года, когда ВКС России по просьбе легитимного правительства арабской республики приступили к нанесению авиаударов по позициям «Исламского государства»* на территории страны. В марте 2016 года Владимир Путин принял решение о начале вывода большей части группировки ВКС в связи с успешным выполнением поставленных задач.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что за два года операции в Сирии российская авиагруппа ликвидировала более 900 тренировочных лагерей, свыше 660 заводов по производству боеприпасов и 1,5 тыс. единиц военной техники ИГ.

Объявляя об этом, Шойгу подчеркнул, что до начала операции российских ВКС террористы контролировали более 70% территории Сирии, а численность группировки составляла до 60 тыс. человек. Также сообщалось, что с начала 2015 года в Сирии было уничтожено более 54 тыс. террористов.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.