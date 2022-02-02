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«Только интересные для себя вопросы»: о чём говорится в опубликованном в СМИ ответе США и НАТО по гарантиям безопасности
02 февраля 2022, 22:35 • 43 • В мире
В СМИ появились ответы США и НАТО на предложения России по безопасности. В них выдвинуты встречные требования к Москве, среди которых возврат к соблюдению Договора об обычных вооружённых силах в Европе, «вывод войск с территории Украины, Грузии и Молдавии» и прекращение приписываемого РФ стягивания сил на границе с Украиной. Эксперты отмечают, что таким образом Запад фактически проигнорировал ключевые требования России, обозначив, что готов договариваться только по интересным для себя темам.
Gettyimages.ru © Kay Nietfeld/picture alliance
Испанская газета El País опубликовала текст, как утверждается, ответов США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. В целом в документе представлены положения, которые в разное время уже были озвучены представителями США, НАТО и «анонимными источниками» западных СМИ. В основном, союзники обвиняют Россию в пренебрежении основами глобальной безопасности и выдвигают встречные требования.
Напомним, что США и НАТО представили свои ответы российской стороне 26 января. В Вашингтоне заявили, что не являются сторонниками обнародования документов. Как отметил в тот же день госсекретарь Энтони Блинкен на брифинге, переговоры должны проходить в конфиденциальных условиях, чтобы иметь больший шанс на успех.
Однако, как подчеркнули эксперты, вероятность неразглашения содержания этих документов была довольно низкой.
«Ведь эти ответы находились в доступе не только США и России, но и фактически всех американских союзников и партнёров. Доступ к ним имели и на Украине. Поэтому утечка этой информации была, в принципе, предрешена», — пояснил в беседе с RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.
В блоке утверждают, что на протяжении 30 лет «пытались выстраивать партнёрские отношения с Москвой».
«Никакому другому партнёру не было предложено сопоставимых отношений или схожей институциональной основы. Однако Россия разрушила доверие, лежащее в основе нашего сотрудничества, и посягнула на основополагающие принципы архитектуры глобальной и евроатлантической безопасности», — говорится в документе.
Вместе с тем в НАТО заявили о готовности продолжить использование военных каналов для обеспечения прозрачности и снижения рисков, создать гражданскую горячую линию для экстренных контактов, восстановить работу представительств в России и Брюсселе.
Также альянс предложил Москве начать совместные консультации по вопросам снижения риска в космосе и угроз в киберпространстве.
Вместе с тем в альянсе подчеркнули неизменность своей позиции по поводу открытости блока новым потенциальным членам, сославшись на «политику открытых дверей», которая якобы обусловлена 10-м пунктом Вашингтонского договора.
При этом, как отметил 1 февраля президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, провозглашаемая «политика» на деле ни в каких статьях этого договора не закреплена.
Помимо этого, в опубликованном документе содержится требование в адрес России «вывести свои войска» с территории Украины, Грузии и Молдавии. Также блок призвал РФ вернуться к соблюдению Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ).
«Россия возобновит исполнение ДОВСЕ, вернётся к участию в Совместной консультативной группе и будет предоставлять подробные ежегодные данные и информацию, требуемую по ДОВСЕ», — гласит один из пунктов документа.
Россия ввела мораторий на соблюдение ДОВСЕ в 2007 году из-за нежелания западных государств адаптировать соглашение под новые геополитические реалии.
Американские предложения
Раздел «Ответ США» в опубликованных документах занимает пять листов.
При этом, как отмечал Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям 28 января, ответ Вашингтона на фоне натовского «является чуть ли не образцом дипломатических приличий».
Так, в опубликованных документах подчёркивается готовность США вырабатывать совместно с Россией договорённости и соглашения по вопросам, вызывающим общие обеспокоенности.
Всего США выделили семь пунктов, по которым, по их мнению, Москва и Вашингтон должны вести переговоры. Среди них — концентрация военных сил на Украине, военные учения, военные манёвры в воздухе и водном пространстве, общий баланс военных сил США, НАТО и России, система американской противоракетной обороны Aegis Ashore и альтернатива Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
В частности, Вашингтон готов обсудить с Москвой возможность инспекции объектов ПРО в Румынии и Польше, чтобы Россия убедилась в отсутствии там крылатых ракет «Томагавк». Однако РФ в этом случае должна будет пойти на встречный шаг и предоставить доступ к двум своим ракетным базам наземного базирования на выбор американской стороны.
При этом США обвинили Россию в том, что та якобы проводит свои учения без должного уведомления и «надлежащей прозрачности», тем самым «подрывая безопасность в Европе».
При этом своё присутствие в Европе США считают законным и обоснованным. К тому же, утверждают они, концентрация их вооружённых сил в Европе составляет четверть от их уровня в конце холодной войны.
«В настоящий момент построение сил США и НАТО ограниченное, пропорциональное и полностью соответствует обязательствам по Основополагающему акту Россия — НАТО. Мы продолжаем воздерживаться от «дополнительного постоянного базирования значительных боевых сил», а также от размещения ядерных вооружений в восточноевропейских государствах. Присутствие сил США в Европе вчетверо ниже уровня на конец холодной войны», — говорится в ответе Вашингтона.
США также оставляют за собой и за НАТО возможность «усиления своей оборонной позиции» в случае «дальнейшей агрессии против Украины».
При этом Вашингтон ещё в преамбуле своего ответа подчеркнул приверженность натовскому «принципу открытых дверей».
Затронули американцы и вопрос неделимости безопасности.
«Мы серьёзно подходим к взаимно согласованной концепции всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве, равной и неделимой безопасности, как указано в Астанинской юбилейной декларации ОБСЕ 2010 года, где и Соединённые Штаты, и Россия также подтвердили присущее каждому государству-участнику право свободно выбирать или менять способы обеспечения своей безопасности, включая союзные договоры», — утверждается в документе.
При этом, как заявлял 1 февраля Сергей Лавров, эти договорённости предусматривают не только свободу выбора союзов, «но и обусловливают эту свободу необходимостью избегать любых шагов, которые будут укреплять безопасность какого-либо государства за счёт ущемления безопасности других».
Оценка Москвы
Между тем в России пока не торопятся подтверждать подлинность опубликованных в среду документов.
«Попросите американскую сторону подтвердить или опровергнуть — это их документ», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «Газете.Ru».
Пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков отверг причастность Москвы к обнародованию документов.
При этом 1 февраля Владимир Путин на совместной пресс-конференции с Виктором Орбаном подчеркнул, что западные партнёры проигнорировали основные требования Москвы.
В свою очередь Сергей Лавров в опубликованном 1 февраля письме коллегам из США, Канады и ряда европейских стран по поводу неделимости безопасности заявил о явных расхождениях в понимании этого принципа. В частности, он отметил, что США и их союзники из декларации, принятой на саммите ОБСЕ в 2010 году, «выдёргивают только нужные им позиции» по праву государств на свободный выбор союзов.
«Стыдливо опускается «по мере их эволюции», поскольку это положение также являлось составной частью понимания «неделимости безопасности», а именно — обязательного ухода военных союзов от изначальной функции сдерживания и их интеграции в общеевропейскую архитектуру на коллективных, а не узкогрупповых началах», — отметил министр.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в комментарии RT также подчеркнул, что ответы США и НАТО говорят о нежелании Запада принимать конкретные решения.
«Если нет желания решать какие-то вопросы, а их нужно затянуть, то такие моменты могут произойти... Ответ на наши предложения аморфный, и он не удовлетворяет российскую сторону, потому что он не обеспечивает нашу безопасность», — пояснил Водолацкий.
«Фактически все предложения России были проигнорированы»
Опрошенные RT эксперты считают нынешние опубликованные ответы «пустыми и бессодержательными».
«Они предназначены для того, чтобы просто продемонстрировать готовность к разговору, не более того. Фактически все предложения России были проигнорированы. Все опасения в отношении безопасности были также проигнорированы. Все так называемые обещания обсудить какие-то вопросы — это не более чем обещания о чём-то поговорить», — рассказал в беседе с RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.
Того же мнения придерживается и Павел Фельдман.
Он также напомнил, что США традиционно интерпретируют договорённости о безопасности только с точки зрения своих интересов.
«Поэтому не стоит ожидать от них справедливого выполнения прописанных обязательств, так как США уже неоднократно демонстрировали, что их гарантии безопасности, предоставленные другим странам, ничего не стоят», — добавил Фельдман.
«Принципы безопасности вовсе не означают, что там можно размещать ядерное оружие или ставить ударные комплексы, которые угрожают безопасности других государств. В этом смысле, например, Польша хоть и вступила в НАТО, но иностранных контингентов и ядерного оружия у неё быть не должно. И это закреплено в тех документах, которые российский МИД опубликовал в качестве предложений к договору между НАТО и РФ», — пояснил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Он также отметил, что отдельные предложения США по СНВ-3 или по «Томогавкам» являются попыткой разбить все российские предложения на сегменты, чтобы затянуть время.
«США хотят обсуждать с Россией только интересные для себя вопросы. Там не признают за Москвой права на собственные интересы и участие в архитектуре европейской безопасности. Однако Россия сегодня имеет все возможности отстаивать свои позиции. И в Совете по национальной безопасности США это понимают. Поэтому, несмотря на все жёсткие формулировки и отказ идти на компромисс по интересным России темам, Вашингтон всё же не хочет закрывать переговорное окно», — резюмировал Дробницкий.
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