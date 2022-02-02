«Только интересные для себя вопросы»: о чём говорится в опубликованном в СМИ ответе США и НАТО по гарантиям безопасности

В СМИ появились ответы США и НАТО на предложения России по безопасности. В них выдвинуты встречные требования к Москве, среди которых возврат к соблюдению Договора об обычных вооружённых силах в Европе, «вывод войск с территории Украины, Грузии и Молдавии» и прекращение приписываемого РФ стягивания сил на границе с Украиной. Эксперты отмечают, что таким образом Запад фактически проигнорировал ключевые требования России, обозначив, что готов договариваться только по интересным для себя темам.

Испанская газета El País опубликовала текст, как утверждается, ответов США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. В целом в документе представлены положения, которые в разное время уже были озвучены представителями США, НАТО и «анонимными источниками» западных СМИ. В основном, союзники обвиняют Россию в пренебрежении основами глобальной безопасности и выдвигают встречные требования.

Напомним, что США и НАТО представили свои ответы российской стороне 26 января. В Вашингтоне заявили, что не являются сторонниками обнародования документов. Как отметил в тот же день госсекретарь Энтони Блинкен на брифинге, переговоры должны проходить в конфиденциальных условиях, чтобы иметь больший шанс на успех.

Однако, как подчеркнули эксперты, вероятность неразглашения содержания этих документов была довольно низкой.

«Ведь эти ответы находились в доступе не только США и России, но и фактически всех американских союзников и партнёров. Доступ к ним имели и на Украине. Поэтому утечка этой информации была, в принципе, предрешена», — пояснил в беседе с RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.

В блоке утверждают, что на протяжении 30 лет «пытались выстраивать партнёрские отношения с Москвой».

«Никакому другому партнёру не было предложено сопоставимых отношений или схожей институциональной основы. Однако Россия разрушила доверие, лежащее в основе нашего сотрудничества, и посягнула на основополагающие принципы архитектуры глобальной и евроатлантической безопасности», — говорится в документе.

Вместе с тем в НАТО заявили о готовности продолжить использование военных каналов для обеспечения прозрачности и снижения рисков, создать гражданскую горячую линию для экстренных контактов, восстановить работу представительств в России и Брюсселе.

Также альянс предложил Москве начать совместные консультации по вопросам снижения риска в космосе и угроз в киберпространстве.

Вместе с тем в альянсе подчеркнули неизменность своей позиции по поводу открытости блока новым потенциальным членам, сославшись на «политику открытых дверей», которая якобы обусловлена 10-м пунктом Вашингтонского договора.

При этом, как отметил 1 февраля президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, провозглашаемая «политика» на деле ни в каких статьях этого договора не закреплена.

«Говорят про политику открытых дверей. Она откуда взялась-то? У НАТО политика открытых дверей. Где она прописана? Нигде. В статье 10 договора от 1949 года, если мне память не изменяет, о создании НАТО, написано, что альянс по согласованию со всеми участниками и членами НАТО может принимать другие европейские страны в эту организацию — может, но не обязан», — подчёркивал Путин.

Помимо этого, в опубликованном документе содержится требование в адрес России «вывести свои войска» с территории Украины, Грузии и Молдавии. Также блок призвал РФ вернуться к соблюдению Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ).

«Россия возобновит исполнение ДОВСЕ, вернётся к участию в Совместной консультативной группе и будет предоставлять подробные ежегодные данные и информацию, требуемую по ДОВСЕ», — гласит один из пунктов документа.

Россия ввела мораторий на соблюдение ДОВСЕ в 2007 году из-за нежелания западных государств адаптировать соглашение под новые геополитические реалии.

globallookpress.com

© Thierry Monasse/dpa

Американские предложения

Раздел «Ответ США» в опубликованных документах занимает пять листов.

При этом, как отмечал Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям 28 января, ответ Вашингтона на фоне натовского «является чуть ли не образцом дипломатических приличий».

Так, в опубликованных документах подчёркивается готовность США вырабатывать совместно с Россией договорённости и соглашения по вопросам, вызывающим общие обеспокоенности.

Всего США выделили семь пунктов, по которым, по их мнению, Москва и Вашингтон должны вести переговоры. Среди них — концентрация военных сил на Украине, военные учения, военные манёвры в воздухе и водном пространстве, общий баланс военных сил США, НАТО и России, система американской противоракетной обороны Aegis Ashore и альтернатива Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

В частности, Вашингтон готов обсудить с Москвой возможность инспекции объектов ПРО в Румынии и Польше, чтобы Россия убедилась в отсутствии там крылатых ракет «Томагавк». Однако РФ в этом случае должна будет пойти на встречный шаг и предоставить доступ к двум своим ракетным базам наземного базирования на выбор американской стороны.

При этом США обвинили Россию в том, что та якобы проводит свои учения без должного уведомления и «надлежащей прозрачности», тем самым «подрывая безопасность в Европе».

Делегации РФ и НАТО на переговорах в Брюсселе

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© NATO

При этом своё присутствие в Европе США считают законным и обоснованным. К тому же, утверждают они, концентрация их вооружённых сил в Европе составляет четверть от их уровня в конце холодной войны.

«В настоящий момент построение сил США и НАТО ограниченное, пропорциональное и полностью соответствует обязательствам по Основополагающему акту Россия — НАТО. Мы продолжаем воздерживаться от «дополнительного постоянного базирования значительных боевых сил», а также от размещения ядерных вооружений в восточноевропейских государствах. Присутствие сил США в Европе вчетверо ниже уровня на конец холодной войны», — говорится в ответе Вашингтона.

США также оставляют за собой и за НАТО возможность «усиления своей оборонной позиции» в случае «дальнейшей агрессии против Украины».

При этом Вашингтон ещё в преамбуле своего ответа подчеркнул приверженность натовскому «принципу открытых дверей».

Затронули американцы и вопрос неделимости безопасности.

«Мы серьёзно подходим к взаимно согласованной концепции всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве, равной и неделимой безопасности, как указано в Астанинской юбилейной декларации ОБСЕ 2010 года, где и Соединённые Штаты, и Россия также подтвердили присущее каждому государству-участнику право свободно выбирать или менять способы обеспечения своей безопасности, включая союзные договоры», — утверждается в документе.

При этом, как заявлял 1 февраля Сергей Лавров, эти договорённости предусматривают не только свободу выбора союзов, «но и обусловливают эту свободу необходимостью избегать любых шагов, которые будут укреплять безопасность какого-либо государства за счёт ущемления безопасности других».

Оценка Москвы

Между тем в России пока не торопятся подтверждать подлинность опубликованных в среду документов.

«Попросите американскую сторону подтвердить или опровергнуть — это их документ», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «Газете.Ru».

Пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков отверг причастность Москвы к обнародованию документов.

При этом 1 февраля Владимир Путин на совместной пресс-конференции с Виктором Орбаном подчеркнул, что западные партнёры проигнорировали основные требования Москвы.

«Мы не увидели адекватного учёта трёх наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года», — заявил Владимир Путин

В свою очередь Сергей Лавров в опубликованном 1 февраля письме коллегам из США, Канады и ряда европейских стран по поводу неделимости безопасности заявил о явных расхождениях в понимании этого принципа. В частности, он отметил, что США и их союзники из декларации, принятой на саммите ОБСЕ в 2010 году, «выдёргивают только нужные им позиции» по праву государств на свободный выбор союзов.

«Стыдливо опускается «по мере их эволюции», поскольку это положение также являлось составной частью понимания «неделимости безопасности», а именно — обязательного ухода военных союзов от изначальной функции сдерживания и их интеграции в общеевропейскую архитектуру на коллективных, а не узкогрупповых началах», — отметил министр.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в комментарии RT также подчеркнул, что ответы США и НАТО говорят о нежелании Запада принимать конкретные решения.

«Если нет желания решать какие-то вопросы, а их нужно затянуть, то такие моменты могут произойти... Ответ на наши предложения аморфный, и он не удовлетворяет российскую сторону, потому что он не обеспечивает нашу безопасность», — пояснил Водолацкий.

«Фактически все предложения России были проигнорированы»

Опрошенные RT эксперты считают нынешние опубликованные ответы «пустыми и бессодержательными».

«Они предназначены для того, чтобы просто продемонстрировать готовность к разговору, не более того. Фактически все предложения России были проигнорированы. Все опасения в отношении безопасности были также проигнорированы. Все так называемые обещания обсудить какие-то вопросы — это не более чем обещания о чём-то поговорить», — рассказал в беседе с RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

Того же мнения придерживается и Павел Фельдман.

«США и НАТО предоставили ответ, который можно назвать довольно жёстким, даже грубым ультимативным отказом на весьма разумные и интересные предложения российской стороны. Таким образом, они просто закрыли дверь для переговорного процесса. Такой ответ ставит точку в теме обеспечения паритета стратегической безопасности в Европе», — отметил аналитик в беседе с RT.

Он также напомнил, что США традиционно интерпретируют договорённости о безопасности только с точки зрения своих интересов.

«Поэтому не стоит ожидать от них справедливого выполнения прописанных обязательств, так как США уже неоднократно демонстрировали, что их гарантии безопасности, предоставленные другим странам, ничего не стоят», — добавил Фельдман.

Энтони Блинкен и Сергей Лавров

AP

© Alex Brandon

«Принципы безопасности вовсе не означают, что там можно размещать ядерное оружие или ставить ударные комплексы, которые угрожают безопасности других государств. В этом смысле, например, Польша хоть и вступила в НАТО, но иностранных контингентов и ядерного оружия у неё быть не должно. И это закреплено в тех документах, которые российский МИД опубликовал в качестве предложений к договору между НАТО и РФ», — пояснил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Он также отметил, что отдельные предложения США по СНВ-3 или по «Томогавкам» являются попыткой разбить все российские предложения на сегменты, чтобы затянуть время.

«США хотят обсуждать с Россией только интересные для себя вопросы. Там не признают за Москвой права на собственные интересы и участие в архитектуре европейской безопасности. Однако Россия сегодня имеет все возможности отстаивать свои позиции. И в Совете по национальной безопасности США это понимают. Поэтому, несмотря на все жёсткие формулировки и отказ идти на компромисс по интересным России темам, Вашингтон всё же не хочет закрывать переговорное окно», — резюмировал Дробницкий.