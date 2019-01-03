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Только двое кандидатов будут реально бороться за пост президента Украины — эксперт

03 января 2019, 14:39  •  397 • Политика
Экс-депутат Верховной рады Украины Тарас Черновол оценил кандидатов в президенты Украины и отметил, что только двое из них будут реально бороться за пост главы государства, остальные же либо надеются на преференции в парламентских выборах, либо являются обычными техническими кандидатами.
Экс-депутат Верховной рады Украины и политический эксперт Тарас Черновол прокомментировал предстоящие президентские выборы в стране и отметил, что самостоятельных кандидатов будет только двое — Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, передает ФАН.
Еще шесть кандидатов, по мнению эксперта, будут бороться "за преференции перед выходом на парламентские выборы". Все остальные, включая шоумена Владимира Зеленского, по словам экс-депутата, будут обычными техническими кандидатами, не рассчитывающими на победу. При этом Черновол отметил, что Тимошенко и Зеленский "дали страшный фальстарт" слишком ранним началом своих предвыборных раскруток.
Напомним, 31 декабря на Украине официально началась избирательная кампания президентских выборов. В этот день ЦИК страны начал принимать заявки на участие в выборах от кандидатов на пост главы государства. Сами выборы намечены на 31 марта 2019 года.

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