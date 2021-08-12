Только для своих: где смогут проголосовать соотечественники за рубежом

Наибольшего числа избирателей на зарубежных участках стоит ожидать в Германии, Израиле, Казахстане и Молдавии, сообщили «Известиям» в Центризбиркоме. Ранее в ЦИК отмечали, что на думских выборах можно будет проголосовать в 144 странах мира. Для этого будет задействовано 348 избирательных участков, плюс еще семь — на территории Байконура. При этом требования к безопасности проведения будут такими же, как и на УИКах, расположенных в России, отметили в Общественной палате. Ранее направлять своих представителей на сентябрьские выборы в парламент отказались в ОБСЕ. Однако признание или непризнание итогов избирательного процесса находится вне компетенций этой организации, заметили в ЦИК.

Как в России

На думских выборах в сентябре этого года россияне смогут проголосовать в 144 странах мира, сообщили в Центризбиркоме. Для этого будет задействовано 348 избирательных участков, плюс еще семь — на территории Байконура. Как следует из официальных данных ЦИК, наибольшее число зарубежных участков откроется в Молдавии (30), Германии (16) и Израиле (13). Десять участков будут работать в Южной Осетии, по девять — в Абхазии, Белоруссии и Эстонии, и семь в США. По шесть мест для голосования откроются в Армении, Казахстане, Китае и Таджикистане. А вот в Испании, Франции и Туркменистане соотечественники смогут воспользоваться пятью участками.

При этом спрогнозировать число избирателей, которые придут на зарубежные участки, сложно, поскольку там действует иной порядок голосования, рассказал «Известиям» член ЦИК Павел Андреев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Терещенко Михаил

— Порядок голосования на зарубежных участках — заявительный. Человек приходит с паспортом и голосует, как таковых списков избирателей нет. Однако, судя по опыту, наибольшее число наших соотечественников традиционно голосуют в Германии и Израиле. На постсоветском пространстве много соотечественников в Казахстане и Молдавии, — отметил Павел Андреев.

Он добавил, что все санитарно-эпидемиологические требования, которые применяются на участках в России, будут выполняться и на зарубежных. Уровень контроля за процессом вне РФ будет таким же, как и в нашей стране, подтвердил «Известиям» глава координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

— Практически на всех зарубежных участках будут присутствовать наблюдатели. Это люди, которые проживают в тех странах и обратились в ОП, чтобы мы приняли их мандат на наблюдение. Мы находимся с ними в контакте, буквально все из них предоставили необходимые документы. Они, как и наблюдатели по всей нашей стране, будут обеспечивать безопасность процесса и сохранность здоровья избирателей, — заверил Максим Григорьев.

В середине июля ЦИК выпустил рекомендации по организации голосования на зарубежных участках. Там, в частности, поясняется, что «зарубежные участки образуются руководителями дипломатических представительств или консульских учреждений РФ на территориях государств пребывания избирателей». Примечательно, что на этих территориях нет правила, которое ограничивает число людей. В России, например, число голосующих на одной УИК не может превышать 3 тыс. человек.

Вне компетенций

Часть россиян, находящихся за границей, смогут проголосовать онлайн. Впрочем, как ранее уточняла председатель ЦИК Элла Памфилова, сделать свой выбор через интернет смогут не все граждане РФ, проживающие за рубежом.

— Если гражданин РФ имеет верифицированную запись на Едином портале государственных услуг и зарегистрирован в одном из тех семи регионов, где будет проводиться дистанционное голосование, он может проголосовать из любой точки мира, — отмечала она.

Согласно решению ЦИК, дистанционное электронное голосование 17–19 сентября проведут Москва, Севастополь, Курская, Ярославская, Нижегородская, Мурманская и Ростовская области. Кроме того, через интернет смогут исполнить гражданский долг жители Донбасса с российскими паспортами, также для них будут организованы обычные избирательные участки в Ростовской области. По словам Эллы Памфиловой, за рубежом проживают порядка 10 млн россиян, из которых около 2 млн состоят на консульском учете.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Ранее в ОБСЕ сообщили, что организация не будет направлять своих наблюдателей на выборы в Госдуму. Это связано с тем, что из-за пандемии российские власти сократили допустимое число экспертов с 500 до 60. По словам президента ПА ОБСЕ Маргареты Седерфельт, ограничение не позволит организации «выполнить свою работу с должной тщательностью и эффективностью». А в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которое отвечает за наблюдение на выборах, в итоге заявили, что ответы РФ на просьбу прояснить требования по въезду иностранцев «достаточной ясности не внесли».

Отказ ОБСЕ наблюдать за парламентскими выборами в России породил гипотезы о том, что таким образом организация может не признать итоги волеизъявления граждан. Однако в Центризбиркоме «Известиям» пояснили, что функция признания или непризнания национальных выборов выходит за рамки компетенции БДИПЧ.

— Если Бюро примет окончательное решение не направлять наблюдательную миссию на выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва, то любые заявления Бюро об этих выборах не смогут рассматриваться в качестве объективной и беспристрастной оценки выборов, — сообщили в пресс-службе ЦИК России.

Единый день голосования будет проводиться в течение трех суток — с 17 по 19 сентября 2021 года. Россиянам предстоит избрать депутатов Госдумы, руководителей 12 субъектов Федерации (в девяти пройдут прямые выборы глав, еще в трех проведут голосование в парламенте), а также членов законодательных органов в 39 регионах России.