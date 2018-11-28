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«Только без паники»: Порошенко попытался вразумить украинцев не бежать за спичками и солью
28 ноября 2018, 04:09 • 84 • В мире
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что украинцам не стоит паниковать из-за введения в стране военного положения. Он призвал граждан не «бежать в магазины и скупать спички и соль».
Президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев не паниковать из-за военного положения в ряде областей страны. Он отметил, что гражданам не стоит бежать в магазины «скупать спички и соль».
По его словам, сохранение конституционных прав и свобод является его принципиальной позицией.
И поэтому, несмотря на особый режим, украинцам можно будет проводить концерты, не бояться вкладывать деньги в банки.
Глава государства добавил, что поручил председателю Национального банка провести соответствующую разъяснительную работу с банками.
При этом военное положение, как отмечают многие украинские парламентарии, лишает граждан страны возможности на свободное выражение своего мнения, получение образования и даже предпринимательскую и трудовую активность.
Отметим, что традиционными особенностями военного положения действительно является запрет на референдумы и митинги, а также более жесткий государственный контроль за СМИ и другими средствами распространения информации.
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