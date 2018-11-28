«Только без паники»: Порошенко попытался вразумить украинцев не бежать за спичками и солью

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что украинцам не стоит паниковать из-за введения в стране военного положения. Он призвал граждан не «бежать в магазины и скупать спички и соль».

Президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев не паниковать из-за военного положения в ряде областей страны. Он отметил, что гражданам не стоит бежать в магазины «скупать спички и соль».

По его словам, сохранение конституционных прав и свобод является его принципиальной позицией.

И поэтому, несмотря на особый режим, украинцам можно будет проводить концерты, не бояться вкладывать деньги в банки.

Глава государства добавил, что поручил председателю Национального банка провести соответствующую разъяснительную работу с банками.

При этом военное положение, как отмечают многие украинские парламентарии, лишает граждан страны возможности на свободное выражение своего мнения, получение образования и даже предпринимательскую и трудовую активность.

Отметим, что традиционными особенностями военного положения действительно является запрет на референдумы и митинги, а также более жесткий государственный контроль за СМИ и другими средствами распространения информации.