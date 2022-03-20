Только Байдену не показывайте! Путин и карандаш, который не смог

Захватывающий момент с карандашом Путина попал на камеру. Видео тут же облетело соцсети. Остаётся надеяться, что Джо Байдену его не покажут: пожилому главе Белого дома может стать нехорошо.

Во время подписания одного из рабочих документов со стола Владимира Путина улетел карандаш. Президент среагировал молниеносно - но вот результат оказался не таким, как ожидалось. Тревожный момент запечатлела видеокамера.

На видео видно, что рука главы государства тянется за покатившимся со стола карандашом и буквально за долю секунды до падения успевает остановить его. Интернет-умельцы тут же сообразили, как обыграть этот нюанс и "подрисовали" на столе Путина "красную кнопку". Именно на неё вместо карандаша случайно (и очень достоверно) опускается рука русского лидера.

Буквально в ту же секунду камера показывает медленно открывающийся люк, из которого вылетает ракета с ядерной боеголовкой. И тут же следует взрыв.

Разумеется, финал видео - не более чем прикол "продвинутых" интернет-шутников. Однако выполнен ролик довольно искусно и остроумно, так что президенту США его лучше не показывать.