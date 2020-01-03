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Только 20 вертолётов ВС Германии пригодны к полётам - Bild
03 января 2020, 14:39 • 76 • В мире
Лишь 20 вертолётов Вооружённых сил Германии из 152 пригодны к полётам, сообщает немецкая Bild.
Как оказалось, из более чем 150 военных вертолётов Германии пригодны к полётам только 20. Об этом сообщает немецкое издание Bild. Отмечается, что такое количество машин, которые готовы к полёту, отрицательно сказывается на плане подготовки новых пилотов.
СМИ ссылается на некий конфиденциальный документ из Бундесвера. По данным издания, в эксплуатационной готовности вообще находятся лишь 8 вертолётов Tiger из 53, а также 12 транспортных вертолётов NH90 из 99.
Отмечается, что основная причина этого - компания Airbus Helicopters Deutschland попросту не успевает выполнить своевременный технический осмотр.
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