Только 20 вертолётов ВС Германии пригодны к полётам - Bild

Как оказалось, из более чем 150 военных вертолётов Германии пригодны к полётам только 20. Об этом сообщает немецкое издание Bild. Отмечается, что такое количество машин, которые готовы к полёту, отрицательно сказывается на плане подготовки новых пилотов.

СМИ ссылается на некий конфиденциальный документ из Бундесвера. По данным издания, в эксплуатационной готовности вообще находятся лишь 8 вертолётов Tiger из 53, а также 12 транспортных вертолётов NH90 из 99.

Отмечается, что основная причина этого - компания Airbus Helicopters Deutschland попросту не успевает выполнить своевременный технический осмотр.