Толкнувший Скабееву в ПАСЕ украинский депутат сбежал, как только понял, что его накажут - свидетель

Украинский депутат Борислав Берёза толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву. Присутствовавший при этом завкафедрой МосГУ Николай Платошкин рассказал, как украинец "испугался и тут же ушел", как только речь зашла о полиции.

Участвовавший в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) депутат Верховной Рады Украины Борислав Берёза толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву. Подробности произошедшего рассказал присутствовавший на месте инцидента заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин.

По его словам, он стоял рядом со Скабеевой, когда украинский парламентарий ни с того ни с сего толкнул журналистку. Причём он сделал это настолько сильно, что если бы вокруг неё не стояли люди, другие журналисты, она бы там упала, отмечает Платошкин.

"Я его оттеснил от неё. Потому что человек стоял с такими глазами навыкате", - рассказал завкафедрой МосГУ в интервью Царьграду.

После этого украинец начал задираться уже на Платошкина, предложил ему выйти. Завкафедрой МосГУ легко согласился, а заодно предложил привлечь к делу полицию. Берёза тут струсил и ушел, рассказал Платошкин.