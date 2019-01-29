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Толкнувший Скабееву депутат Рады прокомментировал заявление Кадырова

29 января 2019, 02:09  •  107 • Украина
Депутат Верховной рады Борислав Берёза прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что если Берёза не извинится перед российской журналисткой Ольгой Скабеевой, депутат рискует получить «звонкую оплеуху» от «истинного мужчины, который в любом месте его достанет».
 
globallookpress.com © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
 

Как сообщает «Громадське», Берёза ​​считает, «что ему не за что извиняться».

«Я хожу по улицам Киева сам, без охраны, использую как свою машину, так и общественный транспорт. Почему я должен что-то менять?» — заявил депутат Рады, отвечая на вопрос о том, не задумывался ли он об охране.

24 января в ходе интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко в кулуарах ПАСЕ Скабееву толкнул редактор украинской «Европейской правды» Сергей Сидоренко. Затем так же поступил представитель украинской делегации Борислав Берёза. 

Позднее Кадыров заступился за Скабееву.

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