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Толкнувший Скабееву депутат Рады прокомментировал заявление Кадырова
29 января 2019, 02:09 • 107 • Украина
Депутат Верховной рады Борислав Берёза прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что если Берёза не извинится перед российской журналисткой Ольгой Скабеевой, депутат рискует получить «звонкую оплеуху» от «истинного мужчины, который в любом месте его достанет».
globallookpress.com © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
Как сообщает «Громадське», Берёза считает, «что ему не за что извиняться».
«Я хожу по улицам Киева сам, без охраны, использую как свою машину, так и общественный транспорт. Почему я должен что-то менять?» — заявил депутат Рады, отвечая на вопрос о том, не задумывался ли он об охране.
24 января в ходе интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко в кулуарах ПАСЕ Скабееву толкнул редактор украинской «Европейской правды» Сергей Сидоренко. Затем так же поступил представитель украинской делегации Борислав Берёза.
Позднее Кадыров заступился за Скабееву.
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