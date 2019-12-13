Толерантные армии. Альтернативный путь Запада • 27 • Аналитика

Урсула Гертруда фон дер Ляйен

Много лет Европа и блок НАТО позиционировали себя как владетели самых могущественных вооружённых сил в мире. Повсеместная реклама военной технологической мощи Запада заполонила даже кинофильмы, в которых каждый рядовой мог связаться со спутником, управлять дроном или кофемашиной с одинаковым успехом. За этой открыткой скрывались глубинные процессы, которые принято считать боевым духом, отсутствие которого деморализует армию. Так какие новшества в морально-нравственных качествах привиты бойцам толерантного человечества?



Феминизация как залог толерантности



Одной из ударных кадровых сил наведения самой запредельной толерантности, выходящей за рамки здравого смысла, стали… женщины. Нет, России не привыкать видеть милых барышень даже в офицерских погонах. Но всегда это было либо катастрофической необходимостью, либо путём трудного кадрового опыта. И уж точно в России нет, по крайней мере, пока нет, доктринёрского насаждения барышень в минобороны. Слишком тяжёлая история у нас.



Запад пошёл иным путём. К примеру, в Германии до поста министра обороны добралась Урсула Гертруда фон дер Ляйен. С 2005 по 2009 год она возглавляла министерство по делам семьи, а с 2009 года по 2013-й год работала министром труда и социальных вопросов. И вот, вдруг Урсула становится защитницей всей Германии, хотя по профессии она… гинеколог! Первым делом милая фрау занялась обустройством яслей, обустройством казарм и увеличением отпусков, особенно декретных.





Мария Маргарита Роблес Фернандес

Следующая по порядку, но не по значению – солнечная Испания. В некогда мощной империи, над владениями которой воистину никогда не заходило солнце, тоже пошли по пути бескомпромиссной толерантности. В июне 2018 года кресло министра обороны заняла Мария Маргарита Роблес Фернандес. Юрист по образованию, в начале своей карьеры Мария была чиновным жучком с гипертрофированными амбициями. Прошла путь от юриста и судьи до секретаря министра внутренних дел. Одновременно ковалась и её политическая карьера в рамках Испанской социалистической рабочей партии. Именно политическая тропинка и вывела Марию на лакомый кусочек испанской обороны.





Мишель Аллио-Мари

Не минула сия доля и Францию, видимо, решившую изжить наполеоновские комплексы радикальным путём. В 2002 году министром обороны Пятой республики стала Мишель Аллио-Мари. По образованию Мишель — юрист, политолог и историк права, а также имеет степень магистра этнологии. Её взлёт по карьерной лестнице начался с типичного политиканства в партии «Объединение в поддержку республики», основанной Жаком Шираком. Медленно, но упорно двигаясь вверх, она в конце концов умудрилась влезть в министерство обороны. Ушла она с этого поста из-за скандальных фото в прессе. Нет, никакой пошлости. Просто министр позволила себе в отпуске невиданную роскошь в стиле шальной императрицы.



А теперь перенесёмся на родину воинственных викингов — в Норвегию. Ранее эта северная суровая страна славилась своими бойцами, теперь же этот край, напоминающий пансионат для престарелых, известен периодически тонущими фрегатами и диким страхом перед восточным соседом. Как это ни странно, но в течение почти 20 лет этот страх культивировали целых четыре представительницы прекрасного пола. Первой была Кристин Крон Девольд – магистр наук в области предпринимательства, социолог, а заодно разведённая дама с двумя детьми на руках. После того как Кристин лишилась поста министра обороны, она стала гендиректором Норвежской ассоциации гостеприимства (!).



Второй стала Анне-Грете Стрём-Эриксен. По образованию дама — специалист в области инженерии информационных технологий, а проходила обучение в том числе и в Южной Дакоте (США). В 90-х увлеклась политикой. Её путь от мэрского кресла до поста министра обороны занял менее восьми лет.



Третьей красоткой Норвегии стала Грета Фаремо. Грета поступила на государственную службу в Министерство финансов в качестве юриста, периодически совмещая труды государевы со стараниями на ниве пополнения своего кармана в коммерческой сфере. Однако первый заход в большую политику закончился скандалом. 12 лет Грета скиталась в частном секторе, пока в 2009-м году её не подобрали и не усадили в кресло министра обороны. Она была активным лоббистом закупки пресловутых F-35 для норвежских ВВС.





Кристин Крон Девольд, Анне-Грете Стрём-Эриксен, Грета Фаремо и Ине Мария Эриксен Сорейде

И последний толерантный гвоздь в крышку благополучия норвежских вооружённых сил вбила Ине Мари Эриксен Сорейде. И опять-таки перед нами профессиональный юрист. Ещё в университете эта женщина вступила в Консервативную партию, как и прочие, чередуя политику и коммерцию. В 2013-м году заняла пост министра обороны и с тех пор его не покидала.



Нет, конечно, это далеко не весь список барышень, ознаменовавших собой масштабное явление, получившее название феминизации вооружённых сил. В Швейцарии министерство обороны пало под натиском Виолы Амхерд, в Италии это кресло засиживали сразу две синьорины, никак не отстала от Италии и Голландия, не менее показательны игры в толерантность в Чехии. К тому же в той же хлипкой «прогрессивной» тележке трясутся и европейские аутсайдеры вроде Албании, Македонии, Боснии и Герцеговины.





«Передовые» принципы в жизнь

Но, быть может, мы слишком предвзято относимся к прогрессивным веяниям? И вышеописанные барышни провели крайне необходимые и важные реформы в вооружённых силах? К примеру, Урсула фон дер Ляйен была инициатором создания и воплощения в жизнь курса «Sexuelle Orientierung und Identität in der Bundeswehr» («Сексуальная ориентация и идентичность в Бундесвере»). Данное нововведение сопровождалось официальным разъяснением:



«Реализация программы сексуальной идентичности в немецких вооружённых силах назрела давно. Общественный срез, экстраполируемый и на армию, показывает, что в Бундесвере возникают отношения гомосексуального и бисексуального характера. Чтобы учитывались потребности в такого рода отношениях отдельных граждан и военнослужащих, необходимо провести специальную подготовку среди личного состава».



А чтобы сделать Бундесвер ещё более «привлекательным для сексуальных меньшинств», первую лекцию этого прорывного курса прочитала сама министр обороны фон дер Ляйен. Урсула вообще любит общение, особенно в формате телевизионного ток-шоу или правильно организованной фотосессии с ней в главной роли.





Норвежские солдаты на параде ЛГБТ

В итоге в данный момент состояние Бундесвера Руперт Шольц, министр обороны при Гельмуте Коле, описывает следующими образом: «Состояние катастрофическое». Ему вторит депутат бундестага Ганс-Петер Бартельс, заявляя: «Не хватает личного состава, не хватает боевой техники, и часто один дефицит накладывается на другой». И это не считая подозрения в нецелевом расходовании бюджета министерства обороны фрау фон дер Ляйен, которая умудрилась превысить смету на ремонт учебного корабля «Горх Фок II» в десять раз.



Не отстают ни на шаг от них и норвежские «викинги». Вообще официальные лица Норвегии не раз заявляли, что впереди планеты всей по насаждению толерантности. В этом доктринёрском угаре норвежской армии досталось не меньше, чем обществу. Для начала в топку истории канула униформа. В порыве защиты прав иммигрантов министерство обороны разом разрешило носить вместо уставного головного убора тюрбаны, ермолки, кипы и даже хиджаб военнослужащим женского пола. Позже были созданы «унисекс»-казармы, т.е. барышень и суровых мужиков слили в один котёл, о чём поспешили гордо сообщить всему миру. «Тайный заговор». Почему встреча Трампа и Лаврова обеспокоила Америку?



И, конечно же, норвежское командование прикладывает максимальные усилия для более комфортной службы для представителей ЛГБТ. Порой доходит даже до шизофрении, так сказать, внутри другого безумия. Так, в радужных парадах граждан с сексуальными девиациями теперь принимают участие и норвежские военнослужащие в своей форме. Более того, на первые марши военнослужащих сгоняли чуть ли не приказом, даже представители нетрадиционной ориентации, проходящие службу, не желали выходить на улицу, чувствуя, что кто-то хочет их использовать в своих целях.





Речь Рюне Веннеберга

Но и этого Норвегии было мало, поэтому там начали выкорчёвывать само суровое сердце армии, стараясь отогнать даже намёк на память о викингах из рядов вооружённых сил. К примеру, во время войны так называемой коалиции против талибов в Афганистане в состав сил ISAF входили бойцы норвежского батальона «Телемарк». Впервые столкнувшись с реальным противником, «Телемарк» потерял убитыми несколько человек. Поэтому командир роты Рюне Веннеберг, чтобы сплотить бойцов и поднять боевой дух, взобрался на боевую машину пехоты и толкнул мощную речь, окончив: «Но ты хищник. Талибан будет добычей. К Валгалле!» «(Талибан» — запрещённая в РФ организация.) Бойцы ответили одобрительным рёвом, подняв оружие над головами. С тех пор в Афганистане на домах граждан, подозреваемых в связи с «Талибаном», стали появляться знаки черепа, известные как знак «карателя». Сам череп стал неофициальным символом норвежских бойцов в Афганистане.



За это на головы внезапно прозревших памятью потомков викингов грянули гром и молнии, но отнюдь не со стороны талибов. Поток жёсткой критики на них вылили собственные граждане. С осуждением выступило не только общество и СМИ, но даже родное министерство обороны вызвало на ковёр. Солдатам «Телемарка» строго запретили носить или рисовать карательные знаки и вообще побыстрее забыть про «Валгаллу» и прочее.





Викинги уже не те?

В общем, ныне трудно найти западноевропейскую страну, промаршировавшую по пути доктринёрского насаждения толерантности в вооружённых силах, которую бы не колотило в сальных скандалах. Главной головной болью барышни из министерства обороны Испании, к примеру, стали не проблемы с подводными лодками типа S-80 (которые то всплывают с трудом, то докование из-за размеров не могут пройти), а бурные обсуждения по поводу разрешения женщинам-военнослужащим делать татуировки на открытых участках ноги, которые не прикрыты уставной юбкой. А вот барышня из Минобороны Чехии только за первую неделю кровавым кадровым топором прошлась по собственному генералитету. Она уже на второй день отправила на покой трёх высокопоставленных сотрудников министерства, в том числе начальника Генштаба.



Держать порох сухим

Возникает естественный вопрос: может, в таком случае пришло время несколько расслабиться, находясь по соседству с такими «реформаторами»? Как бы не так. У «прогрессивных» министров новой толерантной Европы есть несколько общих черт.



Во-первых, большинство из них либо работали в США, либо там получали образование. Во-вторых, несмотря на показное миролюбие и исповедуемую терпимость, чуть ли не каждый министр обороны Европы новой формации считает своим долгом лоббирование интересов американского ВПК. В-третьих, о чём бы ни думали и права каких меньшинств ни защищали бы вышеописанные барышни, они без всяких вопросов поддерживали коалиционные силы во главе с США на Ближнем Востоке. В-четвёртых, упорное вымывание собственных традиций нивелирует самостоятельное целеполагание, из-за чего войска превращаются просто в функцию в руках «нужных» чиновников. Посему ожидать от этой армии можно чего угодно: от глупых и опасных провокаций до откровенно карательных действий. И задумываться о последствиях, увы, никто не будет. Много лет Европа и блок НАТО позиционировали себя как владетели самых могущественных вооружённых сил в мире. Повсеместная реклама военной технологической мощи Запада заполонила даже кинофильмы, в которых каждый рядовой мог связаться со спутником, управлять дроном или кофемашиной с одинаковым успехом. За этой открыткой скрывались глубинные процессы, которые принято считать боевым духом, отсутствие которого деморализует армию. Так какие новшества в морально-нравственных качествах привиты бойцам толерантного человечества?Одной из ударных кадровых сил наведения самой запредельной толерантности, выходящей за рамки здравого смысла, стали… женщины. Нет, России не привыкать видеть милых барышень даже в офицерских погонах. Но всегда это было либо катастрофической необходимостью, либо путём трудного кадрового опыта. И уж точно в России нет, по крайней мере, пока нет, доктринёрского насаждения барышень в минобороны. Слишком тяжёлая история у нас.Запад пошёл иным путём. К примеру, в Германии до поста министра обороны добралась Урсула Гертруда фон дер Ляйен. С 2005 по 2009 год она возглавляла министерство по делам семьи, а с 2009 года по 2013-й год работала министром труда и социальных вопросов. И вот, вдруг Урсула становится защитницей всей Германии, хотя по профессии она… гинеколог! Первым делом милая фрау занялась обустройством яслей, обустройством казарм и увеличением отпусков, особенно декретных.Следующая по порядку, но не по значению – солнечная Испания. В некогда мощной империи, над владениями которой воистину никогда не заходило солнце, тоже пошли по пути бескомпромиссной толерантности. В июне 2018 года кресло министра обороны заняла Мария Маргарита Роблес Фернандес. Юрист по образованию, в начале своей карьеры Мария была чиновным жучком с гипертрофированными амбициями. Прошла путь от юриста и судьи до секретаря министра внутренних дел. Одновременно ковалась и её политическая карьера в рамках Испанской социалистической рабочей партии. Именно политическая тропинка и вывела Марию на лакомый кусочек испанской обороны.Не минула сия доля и Францию, видимо, решившую изжить наполеоновские комплексы радикальным путём. В 2002 году министром обороны Пятой республики стала Мишель Аллио-Мари. По образованию Мишель — юрист, политолог и историк права, а также имеет степень магистра этнологии. Её взлёт по карьерной лестнице начался с типичного политиканства в партии «Объединение в поддержку республики», основанной Жаком Шираком. Медленно, но упорно двигаясь вверх, она в конце концов умудрилась влезть в министерство обороны. Ушла она с этого поста из-за скандальных фото в прессе. Нет, никакой пошлости. Просто министр позволила себе в отпуске невиданную роскошь в стиле шальной императрицы.А теперь перенесёмся на родину воинственных викингов — в Норвегию. Ранее эта северная суровая страна славилась своими бойцами, теперь же этот край, напоминающий пансионат для престарелых, известен периодически тонущими фрегатами и диким страхом перед восточным соседом. Как это ни странно, но в течение почти 20 лет этот страх культивировали целых четыре представительницы прекрасного пола. Первой была Кристин Крон Девольд – магистр наук в области предпринимательства, социолог, а заодно разведённая дама с двумя детьми на руках. После того как Кристин лишилась поста министра обороны, она стала гендиректором Норвежской ассоциации гостеприимства (!).Второй стала Анне-Грете Стрём-Эриксен. По образованию дама — специалист в области инженерии информационных технологий, а проходила обучение в том числе и в Южной Дакоте (США). В 90-х увлеклась политикой. Её путь от мэрского кресла до поста министра обороны занял менее восьми лет.Третьей красоткой Норвегии стала Грета Фаремо. Грета поступила на государственную службу в Министерство финансов в качестве юриста, периодически совмещая труды государевы со стараниями на ниве пополнения своего кармана в коммерческой сфере. Однако первый заход в большую политику закончился скандалом. 12 лет Грета скиталась в частном секторе, пока в 2009-м году её не подобрали и не усадили в кресло министра обороны. Она была активным лоббистом закупки пресловутых F-35 для норвежских ВВС.И последний толерантный гвоздь в крышку благополучия норвежских вооружённых сил вбила Ине Мари Эриксен Сорейде. И опять-таки перед нами профессиональный юрист. Ещё в университете эта женщина вступила в Консервативную партию, как и прочие, чередуя политику и коммерцию. В 2013-м году заняла пост министра обороны и с тех пор его не покидала.Нет, конечно, это далеко не весь список барышень, ознаменовавших собой масштабное явление, получившее название феминизации вооружённых сил. В Швейцарии министерство обороны пало под натиском Виолы Амхерд, в Италии это кресло засиживали сразу две синьорины, никак не отстала от Италии и Голландия, не менее показательны игры в толерантность в Чехии. К тому же в той же хлипкой «прогрессивной» тележке трясутся и европейские аутсайдеры вроде Албании, Македонии, Боснии и Герцеговины.Но, быть может, мы слишком предвзято относимся к прогрессивным веяниям? И вышеописанные барышни провели крайне необходимые и важные реформы в вооружённых силах? К примеру, Урсула фон дер Ляйен была инициатором создания и воплощения в жизнь курса «Sexuelle Orientierung und Identität in der Bundeswehr» («Сексуальная ориентация и идентичность в Бундесвере»). Данное нововведение сопровождалось официальным разъяснением:А чтобы сделать Бундесвер ещё более «привлекательным для сексуальных меньшинств», первую лекцию этого прорывного курса прочитала сама министр обороны фон дер Ляйен. Урсула вообще любит общение, особенно в формате телевизионного ток-шоу или правильно организованной фотосессии с ней в главной роли.В итоге в данный момент состояние Бундесвера Руперт Шольц, министр обороны при Гельмуте Коле, описывает следующими образом: «Состояние катастрофическое». Ему вторит депутат бундестага Ганс-Петер Бартельс, заявляя: «Не хватает личного состава, не хватает боевой техники, и часто один дефицит накладывается на другой». И это не считая подозрения в нецелевом расходовании бюджета министерства обороны фрау фон дер Ляйен, которая умудрилась превысить смету на ремонт учебного корабля «Горх Фок II» в десять раз.Не отстают ни на шаг от них и норвежские «викинги». Вообще официальные лица Норвегии не раз заявляли, что впереди планеты всей по насаждению толерантности. В этом доктринёрском угаре норвежской армии досталось не меньше, чем обществу. Для начала в топку истории канула униформа. В порыве защиты прав иммигрантов министерство обороны разом разрешило носить вместо уставного головного убора тюрбаны, ермолки, кипы и даже хиджаб военнослужащим женского пола. Позже были созданы «унисекс»-казармы, т.е. барышень и суровых мужиков слили в один котёл, о чём поспешили гордо сообщить всему миру.И, конечно же, норвежское командование прикладывает максимальные усилия для более комфортной службы для представителей ЛГБТ. Порой доходит даже до шизофрении, так сказать, внутри другого безумия. Так, в радужных парадах граждан с сексуальными девиациями теперь принимают участие и норвежские военнослужащие в своей форме. Более того, на первые марши военнослужащих сгоняли чуть ли не приказом, даже представители нетрадиционной ориентации, проходящие службу, не желали выходить на улицу, чувствуя, что кто-то хочет их использовать в своих целях.Но и этого Норвегии было мало, поэтому там начали выкорчёвывать само суровое сердце армии, стараясь отогнать даже намёк на память о викингах из рядов вооружённых сил. К примеру, во время войны так называемой коалиции против талибов в Афганистане в состав сил ISAF входили бойцы норвежского батальона «Телемарк». Впервые столкнувшись с реальным противником, «Телемарк» потерял убитыми несколько человек. Поэтому командир роты Рюне Веннеберг, чтобы сплотить бойцов и поднять боевой дух, взобрался на боевую машину пехоты и толкнул мощную речь, окончив: «Но ты хищник. Талибан будет добычей. К Валгалле!» «(Талибан» — запрещённая в РФ организация.) Бойцы ответили одобрительным рёвом, подняв оружие над головами. С тех пор в Афганистане на домах граждан, подозреваемых в связи с «Талибаном», стали появляться знаки черепа, известные как знак «карателя». Сам череп стал неофициальным символом норвежских бойцов в Афганистане.За это на головы внезапно прозревших памятью потомков викингов грянули гром и молнии, но отнюдь не со стороны талибов. Поток жёсткой критики на них вылили собственные граждане. С осуждением выступило не только общество и СМИ, но даже родное министерство обороны вызвало на ковёр. Солдатам «Телемарка» строго запретили носить или рисовать карательные знаки и вообще побыстрее забыть про «Валгаллу» и прочее.В общем, ныне трудно найти западноевропейскую страну, промаршировавшую по пути доктринёрского насаждения толерантности в вооружённых силах, которую бы не колотило в сальных скандалах. Главной головной болью барышни из министерства обороны Испании, к примеру, стали не проблемы с подводными лодками типа S-80 (которые то всплывают с трудом, то докование из-за размеров не могут пройти), а бурные обсуждения по поводу разрешения женщинам-военнослужащим делать татуировки на открытых участках ноги, которые не прикрыты уставной юбкой. А вот барышня из Минобороны Чехии только за первую неделю кровавым кадровым топором прошлась по собственному генералитету. Она уже на второй день отправила на покой трёх высокопоставленных сотрудников министерства, в том числе начальника Генштаба.Возникает естественный вопрос: может, в таком случае пришло время несколько расслабиться, находясь по соседству с такими «реформаторами»? Как бы не так. У «прогрессивных» министров новой толерантной Европы есть несколько общих черт.Во-первых, большинство из них либо работали в США, либо там получали образование. Во-вторых, несмотря на показное миролюбие и исповедуемую терпимость, чуть ли не каждый министр обороны Европы новой формации считает своим долгом лоббирование интересов американского ВПК. В-третьих, о чём бы ни думали и права каких меньшинств ни защищали бы вышеописанные барышни, они без всяких вопросов поддерживали коалиционные силы во главе с США на Ближнем Востоке. В-четвёртых, упорное вымывание собственных традиций нивелирует самостоятельное целеполагание, из-за чего войска превращаются просто в функцию в руках «нужных» чиновников. Посему ожидать от этой армии можно чего угодно: от глупых и опасных провокаций до откровенно карательных действий. И задумываться о последствиях, увы, никто не будет. Восточный ветер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





27 Источник Похожие новости Арсенал ненадёжен? Индийское ядерное сдерживание поставлено под сомнение Тест по истории. Кого и чему учат уроки прошлого? Бан как новая форма депутатского общения Месть за Донбасс. В США обвиняют Россию в поддержке терроризма Подписаться под Минскими соглашениями: игра Зеленского в Париже Приключение чемезовских в Италии Новости партнеров