Толерантности бой? В Конституции предложили закрепить, что семья - союз только мужчины и женщины

Политический и общественный деятель Сергей Бабурин поддержал заместителя главы Всемирного Русского Народного Собора Константина Малофеева, который выступил с предложением внести поправки в преамбулу Конституции России. Ранее стало известно о том, что депутаты Государственной Думы одобрили в первом чтении пакет поправок в Конституцию России, которые представил глава государства Владимир Путин.

Как подчеркнул эксперт, президента необходимо убедить в важности закрепления положения о том, что государство обязано защищать семью, в основе духовности и нравственности населения страны лежит православная основа, а русская нация должна фигурировать как термин в Основном Законе. Он рассчитывает на то, что будут систематизированы и подобраны необходимые юридические формулировки.

Бабурин готов предложить свои варианты текста для рассмотрения. Однако действовать нужно быстро, передав поправки в течение ближайших пяти дней и развязать борьбу за обновление с насаждением "европейских ценностей".

"Подчеркну, что в советских конституциях именно эти формулировки - не о православии в данном случае речь, а о семье - были, но пропали, когда принимали Конституцию в 1993 году, когда нужно было всячески угождать толерантной Европе. Исчез там состав семьи. Получается, что, по ныне действующей Конституции, у нас семья может состоять из мужчины и женщины, из двух мужиков, из двух женщин, на любое усмотрение. Если широко толковать, туда можно будет пустить даже псину какую-нибудь или ещё кого-то. У нас же Европа уже до этого доходит", - пояснил эксперт.

Именно закрепление понятия "семья" позволит остановить беспредел и распутство в обществе.

Как отмечает заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев, в преамбулу Конституции Российской Федерации нужно внести следующие поправки: