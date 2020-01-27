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Толерантности бой? В Конституции предложили закрепить, что семья - союз только мужчины и женщины
27 января 2020, 04:24 • 99 • Политика
Политический и общественный деятель Сергей Бабурин предложил закрепить в Конституции положение о том, что под понятием "семья" понимается исключительно союз мужчины и женщины. По словам эксперта, действующий Основной Закон писался так, чтобы угодить толерантной Европе. Это создало много проблем, которым стоит теперь дать бой.
Политический и общественный деятель Сергей Бабурин поддержал заместителя главы Всемирного Русского Народного Собора Константина Малофеева, который выступил с предложением внести поправки в преамбулу Конституции России. Ранее стало известно о том, что депутаты Государственной Думы одобрили в первом чтении пакет поправок в Конституцию России, которые представил глава государства Владимир Путин.
Как подчеркнул эксперт, президента необходимо убедить в важности закрепления положения о том, что государство обязано защищать семью, в основе духовности и нравственности населения страны лежит православная основа, а русская нация должна фигурировать как термин в Основном Законе. Он рассчитывает на то, что будут систематизированы и подобраны необходимые юридические формулировки.
Бабурин готов предложить свои варианты текста для рассмотрения. Однако действовать нужно быстро, передав поправки в течение ближайших пяти дней и развязать борьбу за обновление с насаждением "европейских ценностей".
"Подчеркну, что в советских конституциях именно эти формулировки - не о православии в данном случае речь, а о семье - были, но пропали, когда принимали Конституцию в 1993 году, когда нужно было всячески угождать толерантной Европе. Исчез там состав семьи. Получается, что, по ныне действующей Конституции, у нас семья может состоять из мужчины и женщины, из двух мужиков, из двух женщин, на любое усмотрение. Если широко толковать, туда можно будет пустить даже псину какую-нибудь или ещё кого-то. У нас же Европа уже до этого доходит", - пояснил эксперт.
Именно закрепление понятия "семья" позволит остановить беспредел и распутство в обществе.
Как отмечает заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев, в преамбулу Конституции Российской Федерации нужно внести следующие поправки:
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