«Толчок к сплочению»: как пандемия коронавируса и протесты в США могут повлиять на предвыборные шансы Трампа • 33 • В мире Дональд Трамп сообщил, что его рейтинг одобрения среди республиканцев составляет 96%. Аналогичный показатель президент США приводил и в конце апреля, подчеркнув, что эти цифры свидетельствуют об «отличной работе» его администрации в вопросе борьбы с пандемией коронавируса. При этом, по данным института общественного мнения Gallup, уровень поддержки Трампа среди его однопартийцев не превышает 92%, хотя в начале года он был ниже — 88%. Аналитики полагают, что напряжённая социально-политическая и экономическая ситуация в США в какой-то момент могла сыграть на руку Трампу, сплотив вокруг него его сторонников. При этом, по мнению экспертов, предвыборные позиции главы Белого дома ещё могут измениться из-за нестабильности внутри страны. Президент США Дональд Трамп Reuters © Kevin Lamarque Дональд Трамп в своём Twitter сообщил, что его рейтинг одобрения среди сторонников Республиканской партии достиг 96%. «Надо же! Рейтинг одобрения Республиканской партии составил 96% (причём, полагаю, это было ещё до появления вчера ОТЛИЧНЫХ данных о ситуации на рынке труда). Спасибо!» — написал президент США. Wow! 96% Approval Rating in the Republican Party (and I believe this was before the “GREAT” Jobs Numbers yesterday). Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 6, 2020 Такую же цифру американский лидер указывал и 21 апреля в своём Facebook. По его словам, данный показатель означает, что администрация «хорошо (отлично) справляется в вопросе борьбы с пандемией». При этом стоит отметить, что, говоря о своих рейтингах, глава Белого дома не указал ни источник этой информации, ни то, на основании каких данных получены эти цифры. В то же самое время опросы института общественного мнения Gallup свидетельствуют о росте рейтинга Трампа среди республиканцев за последние полгода. Так, к середине мая этот показатель достиг 92%, в то время как в первой половине января он составлял 88%. При этом с середины января он существенно не менялся, оставаясь в пределах 91—94%. Внутренняя обстановка Если данные, представленные Трампом, верны, число республиканцев, поддерживающих главу Белого дома, не снижается даже на фоне сложной экономической ситуации, сложившейся в США из-за пандемии коронавируса, а также социальных потрясений, связанных с протестами из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Напомним, Соединённые Штаты находятся на первом месте в мире по числу заболевших коронавирусной инфекцией: по данным Университета Джонса Хопкинса, там выявлено более 1 млн 927 тыс. инфицированных, более 110 тыс. человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались. В середине апреля в Федеральной резервной системе США заявили о резком снижении экономической активности в Соединённых Штатах из-за распространения коронавируса. По данным The New York Times, только за четыре недели начиная с середины марта американская экономика потеряла примерно столько же рабочих мест, сколько было создано за минувшие десять лет: примерно 22 млн. Ситуацию в стране обостряют и протесты, начавшиеся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Напомним, 25 мая он скончался в больнице Миннеаполиса после того, как один из правоохранителей во время задержания прижал мужчину коленом к земле, сильно надавив на область шеи. В сети была обнародована видеозапись ареста, на которой видно, что Флойд несколько раз жаловался на нехватку воздуха, а затем потерял сознание. Протесты в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Вашингтоне

Reuters

© Jim Bourg Эта видеозапись вызвала широкий резонанс в американском обществе. В Миннеаполисе начались демонстрации, которые охватили всю страну: акции протеста и беспорядки прошли более чем в 500 городах США. Несмотря на то что четверых правоохранителей, участвовавших в задержании Флойда, уволили, а полицейскому, который непосредственно прижимал Флойда к земле коленом, предъявили обвинение в убийстве, манифестации не прекратились. Демонстранты требуют привлечь правоохранительные органы к более серьёзной ответственности. За время митингов полиция арестовала свыше 10 тыс. человек. При этом для предотвращения гражданских акций против чрезмерной жестокости сотрудников правоохранительных органов полицейские нередко используют силовые методы. В ряде случаев местные власти уже признали, что такие действия правоохранителей были неоправданны. В частности, нескольких полицейских уволили или же временно отстранили от исполнения обязанностей. «Наблюдается рост поддержки» Ряд аналитиков полагают, что напряжённая ситуация внутри страны в конечном счёте может сыграть на руку Трампу в президентской гонке. «Ситуация с протестами и последствиями пандемии коронавируса может сработать на повышение предвыборных шансов действующего президента. Сейчас республиканцы видят, что демократы готовы пойти на любые жертвы только ради того, чтобы дискредитировать главу Белого дома. Это обстоятельство даёт новый толчок для сторонников Республиканской партии к ещё большему сплочению», — заявил в разговоре с RT профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин. По его словам, «если бы не агрессивное поведение со стороны демократов по отношению к действующему американскому лидеру», то, вполне возможно, часть республиканцев «осталась бы дома и не пошла на президентские выборы 2020». «А сейчас представители Республиканской партии фактически говорят своим противникам-демократам: «Не дождётесь, мы пойдём на выборы и проголосуем за Трампа», — считает эксперт. Сторонники президента США Дональда Трампа, Шарлотт (штат Северная Каролина)

Reuters

© Lucas Jackson Со своей стороны, директор Фонда изучения США имени Ф. Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв пояснил в беседе с RT, что из-за протестов и ситуации с распространением COVID-19 «раскол в американском обществе стал ещё глубже». «На этом фоне действительно наблюдается рост поддержки Трампа среди республиканцев. Однако это не скачкообразное повышение. Сторонники американского лидера продолжают усиливать свою консолидацию, которая была и до этого на достаточно высоком уровне», — заявил аналитик. По мнению политолога Александра Асафова, судя по рейтингам одобрения Трампа среди республиканцев, можно говорить о том, что они «довольны его действиями в кризисной ситуации». «Представители Республиканской партии считают, что те меры, которые предпринимает Трамп, вполне достаточны», — сказал эксперт. Предвыборные шансы Отметим, накануне основной соперник Трампа демократ Джо Байден сообщил на своей странице в Twitter, что набрал требуемое число голосов делегатов (1991) для выдвижения кандидатом на пост главы государства от Демпартии. Преодолевает препятствия и "ходит" по воде: Американские учёные создали новую версию робота-таракана «Я буду каждый день бороться за ваши голоса, чтобы вместе мы смогли выиграть битву за душу нашей страны», — добавил он. Folks, tonight we secured the 1,991 delegates needed to win the Democratic nomination. I'm going to spend every day fighting to earn your vote so that, together, we can win the battle for the soul of this nation. https://t.co/sl3wFGabpg — Joe Biden (@JoeBiden) June 6, 2020 Стоит напомнить, что в конце апреля экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и бывший президент Барак Обама заявили о поддержке Байдена в его борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии на грядущих президентских выборах. При этом соцопросы, которые проводят американские компании, порой дают неоднозначные результаты. Так, по данным института общественного мнения Gallup, в целом рейтинг одобрения политики Трампа со второй половины апреля до середины мая держался на уровне 49%. В то же время, по информации агрегатора опросов общественного мнения RealClearPolitics, растёт и популярность Байдена. Так, на данный момент рейтинг кандидата в президенты от демократов — 49,6%, в то время как Трамп заработал лишь 42,4% голосов респондентов. Аналитики, в свою очередь, отмечают, что, несмотря на стабильную поддержку Трампа со стороны республиканцев, точно спрогнозировать исход президентской кампании с учётом нынешней «неустойчивой внутриполитической ситуации в США» достаточно сложно. Избиратели заполняют бюллетени во время первичных выборов в штате Иллинойс

Reuters

© Daniel Acker Как пояснил Юрий Рогулёв, рост одобрения Трампа среди членов его партии «не даёт ему никаких гарантий на переизбрание». «При такой нестабильной ситуации в США всё может кардинальным образом измениться. То же самое касается и предвыборных шансов кандидатов в президенты», — заявил эксперт. С его точки зрения, определяющую роль сыграет экономическая ситуация в Соединённых Штатах. «Если она начнёт улучшаться, то шансы Трампа на победу возрастут. Если обстановка изменится в обратную сторону, действующему главе Белого дома будет непросто переизбраться», — отметил аналитик. Аналогичной позиции придерживается и Александр Асафов. «Ситуация с пандемией коронавируса и её негативными последствиями для американской экономики, увеличением числа безработных и массовыми протестами не даёт сейчас возможности сделать убедительный прогноз, поскольку ситуация меняется ежедневно», — считает эксперт. При этом Александр Домрин допустил, что в конечном итоге всё-таки Трамп одержит победу, а ситуация с протестами в США стабилизируется «ближе к президентским выборам». «Распространение коронавирусной инфекции стало непредсказуемым вызовом для Трампа. До пандемии можно было сказать, что действующий глава Белого дома победит Байдена нокаутом. Однако сейчас речь идёт о том, что Трамп может обойти своего противника по очкам», — заключил эксперт.





