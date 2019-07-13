Токсичный и опасный остров полностью исчез в Аравийском море

Стало известно о том, что остров Залзала совсем исчез в Аравийском море. Он находился близ Пакистана. Этот остров был довольно молодой, он образовался шесть лет назад. Длиной он был всего сорок метров, а высотой - двадцать. Все это время он медленно разрушался.

Как отмечает портал Dawn, сам остров сформировался благодаря извержению грязевого вулкана. Тогда землетрясение силой в 7,7 балла унесло жизни 800 человек.

Залзала был необитаемым, поскольку испускал огнеопасный токсичный газ и был покрыт останками морских существ.

"Залзалу постоянно затапливало приливами, в апреле его очертания можно было разглядеть, - сообщают исследователи. - А к июлю он исчез с поверхности воды".