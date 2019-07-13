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Токсичный и опасный остров полностью исчез в Аравийском море
13 июля 2019, 14:54 • 162 • В мире
Грязевой остров Залзала, который образовался в 2013 году в Аравийском море недалеко от города Гвадара в Пакистане, прекратил свое существование. Исследователи говорят, что остров был опасным, потому что испускал токсичный газ.
Стало известно о том, что остров Залзала совсем исчез в Аравийском море. Он находился близ Пакистана. Этот остров был довольно молодой, он образовался шесть лет назад. Длиной он был всего сорок метров, а высотой - двадцать. Все это время он медленно разрушался.
Как отмечает портал Dawn, сам остров сформировался благодаря извержению грязевого вулкана. Тогда землетрясение силой в 7,7 балла унесло жизни 800 человек.
Залзала был необитаемым, поскольку испускал огнеопасный токсичный газ и был покрыт останками морских существ.
"Залзалу постоянно затапливало приливами, в апреле его очертания можно было разглядеть, - сообщают исследователи. - А к июлю он исчез с поверхности воды".
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