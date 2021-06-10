Токсичные подходы: в России выявили почти 2 тыс. «ядовитых территорий»

Наибольшее число «ядовитых территорий» в России выявили в Ставропольском (около 260) и Красноярском (более 170) краях, сообщили «Известиям» в Минприроды . Ранее по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко регионы направили в ведомство информацию о всех объектах, обладающих признаками накопленного вреда. По всей стране обнаружили более 1,9 тыс. таких мест , добавили в министерстве. Этот перечень позволит определить весь фронт работ по ликвидации и эффективно распределить средства бюджета, отметили в Российском экологическом обществе . В Совфеде считают, что многим регионам для устранения таких объектов потребуется помощь из федерального центра. Важно при этом заниматься не только решением существующих проблем, но и принимать меры, чтобы накопленный ущерб не появлялся, отметили в СПЧ.

Тысячи объектов

Более 1,9 тыс. «ядовитых территорий» нашли у себя российские регионы, сообщили «Известиям» в Минприроды.

— Наибольшее количество объектов, обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде, выявлено на территории Ставропольского края (около 260) и на территории Красноярского края (более 170), — подчеркнули в федеральном ведомстве .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Там также отметили, что до 2024 года предусмотрено 191 природоохранное мероприятие по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов, а также 88 акций по устранению наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. В ведомстве напомнили, что в соответствии с поручением президента приоритетность ликвидации будет определяться рядом факторов .

Среди них — учет оценки влияния объектов на здоровье граждан и продолжительность их жизни.

— Итоговый перечень объектов, ликвидация которых будет осуществляться в первоочередном порядке, будет сформирован после проведения такой оценки, — добавили в министерстве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Ранее «Известия» писали о поручении вице-премьера Виктории Абрамченко, согласно которому регионы должны были определить наиболее опасные для окружающей среды места, подлежащие первостепенной ликвидации .

К критериям оценки таких земель относится установление объема или массы загрязняющих веществ, отходов и их классов опасности. В число критериев также входят учет возможности загрязнения водных объектов и наличие на территориях опасных веществ, указанных в международных договорах с участием России. Кроме того, оценивается количество населения, проживающее там.

В перечень входит также площадь земельных и водных ресурсов, на которых расположен объект накопленного вреда. Все эти показатели предусмотрены федеральным законом «Об охране окружающей среды».

В апреле глава Минприроды Александр Козлов отмечал, что в России в настоящее время минимум 29 тыс. объектов накопленного вреда, среди которых свалки возле городов, затонувшие корабли в акваториях бухт, заброшенные скважины . По его словам, он поддерживает идею президента о необходимости «окрашивания» экологических платежей и направления их на восстановление окружающей среды. С таким предложением глава государства выступил, обращаясь с посланием к Федеральному собранию.

Первый шаг

В Совете Федерации назвали формирование перечня «ядовитых территорий» своевременным, однако отметили, что многие регионы не способны самостоятельно справиться с ликвидацией .

— Мы эту информацию только получили. Надо посмотреть, где справятся регионы, а где понадобятся федеральные деньги. Мы уже работаем на многих таких больших объектах — «Красный бор», «Усольехимпром», Байкальский ЦБК. Там уже выделены федеральные средства. Достаточно большое количество таких объектов у нас есть по всей стране. Надо разбираться с каждым и каким-то образом его ликвидировать, — рассказал «Известиям» глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

Важность получения сведений от всех российских субъектов в беседе с «Известиями» подчеркнул председатель Российского экологического общества (РЭО) Рашид Исмаилов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Инвентаризация накопленного ущерба в стране — это необходимый шаг. Надо видеть весь фронт работы, чтобы эффективно распределять федеральный бюджет. Это вопрос приоритетов. Прежде всего надо смотреть, что это за объекты по уровню их опасности для территории и для жителей. Что-то нужно будет брать в работу как можно раньше, а что-то отложить , — рассказал специалист.

В Совете по правам человека при президенте поддержали инвентаризацию всех опасных объектов.

— Раньше на такую существенную проблему не обращали внимания структуры, которые за это ответственны . Наконец-то этим занялись, это очень важный первый шаг. Вопрос очень серьезный — он имеет значение не только для здоровья людей, но и для жизни, — отметил в разговоре с «Известиями» председатель комиссии СПЧ по экологическим правам Сергей Цыпленков.