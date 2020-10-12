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Токсичные ограничения: ЕС продлил санкции против России «за применение химоружия»

12 октября 2020, 17:50  •  67 • В мире
Совет ЕС продлил на год санкции за «применение химического оружия», в том числе в отношении четырёх россиян, якобы имеющих отношение к инциденту с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. В Совфеде решение Евросоюза назвали «абсолютно незаконным», напомнив, что никаких доказательств по делу Скрипалей российской стороне не предоставили.
 
Reuters © Hannah McKay
 

Совет ЕС продлил на год санкции за «разработку и применение химического оружия», в том числе в отношении четырёх россиян, якобы имеющих отношение к инциденту с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом сообщается в опубликованном заявлении совета.

«Сегодня совет принял решение продлить действие режима, позволяющего ЕС вводить ограничительные меры в отношении физических лиц и организаций, причастных к разработке и применению химического оружия, на один год, то есть до 16 октября 2021 года», — говорится в заявлении.

Ограничительные меры действуют в отношении девяти физических лиц, среди которых пятеро, по мнению ЕС, связаны с сирийским режимом, и четверо якобы «причастны к нападению, совершённому в Солсбери с применением нервно-паралитического отравляющего вещества «Новичок». Также действие рестрикций распространяется на одну организацию — сирийский Центр научных исследований и разработок, который в ЕС обвиняют в разработке химического оружия. 

Действующие санкции предполагают запрет на въезд в ЕС и заморозку активов. Кроме того, физическим лицам и организациям в ЕС «запрещается предоставлять фигурантам списка доступ к финансовым ресурсам».

Решение о введении санкций было принято Советом ЕС в октябре 2018-го, однако список лиц, в отношении которых действуют ограничения, был составлен в январе 2019-го. В октябре прошлого года они также продлевались на год. Санкции действуют в том числе в отношении «сотрудников ГРУ» — двух «офицеров», руководителя ведомства и его заместителя. Как утверждают в ЕС, они якобы «ответственны за хранение, транспортировку и использование в Солсбери отравляющего вещества нервно-паралитического действия 4 марта 2018 года». 

Напомним, в марте 2018 года в британском Солсбери около своего дома были обнаружены без сознания экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Власти Великобритании заявили, что Скрипали были отравлены боевым веществом «Новичок», и обвинили в произошедшем российские спецслужбы. Каких-либо доказательств в подтверждение этих заявлений представлено не было.

В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения, а также напоминали, что произвести «Новичок» могут несколько стран.

Президент России Владимир Путин тогда заявил, что дело Скрипалей демонстрирует «политизированный русофобский подход» и используется как повод, чтобы организовать очередную атаку на Россию.

«Ничего другого не придумали, для меня это очевидно. А цель только одна: сдержать развитие России как возможного конкурента. Вот и всё, других целей я не вижу», — говорил он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя дело Скрипалей в июле 2019 года, потребовала от британской стороны «перестать сочинять детективные истории» и предоставить Москве факты относительно инцидента.

«Ответьте на банальные вопросы, потому что белых пятен в этой истории слишком много», — подчеркнула Захарова.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT назвал решение совета ЕС продлить санкции «абсолютно незаконным». 

«Не было решения суда, не было никаких документальных данных — взяли и обвинили Россию в том, что она не могла совершить даже теоретически, поскольку всё химоружие у нас давно уничтожено, это признала сама ОЗХО... Нам не дали никаких результатов обследования, а главное — нам не предъявили Скрипалей, они пропали... Та же самая история сейчас развивается с Навальным», — пояснил сенатор.

Ситуация с Алексеем Навальным

 

12 октября глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия и Франция подготовили предложения по санкциям в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом он рассказал на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД.

«Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила результаты, которые были обнаружены нами, шведской и французской лабораториями... Поэтому Германия и Франция разработали предложение с санкциями против определённых лиц, которые имели с этим инцидентом связь», — заявил Маас.

Чуть позднее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что главы МИД стран Евросоюза поддержали эти предложения.

Напомним, Алексей Навальный был экстренно госпитализирован в омскую больницу 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Авиалайнер совершил экстренную посадку в Омске. Позже по настоянию родственников Навальный был переведён в берлинскую клинику «Шарите». После этого власти Германии заявили, что специалисты военной лаборатории ФРГ якобы обнаружили в анализах Навального следы вещества из группы «Новичок». Берлин обвинил Россию в причастности к произошедшему с блогером.

  • © Tobias SCHWARZ / AFP

Доказательств по делу об «отравлении», как и в случае со Скрипалями, представлено не было.

В МИД России назвали заявления Берлина по ситуации с Алексеем Навальным «пропагандистской атакой» и указали, что ни Германия, ни Организация по запрещению химического оружия не ответили ни на один из запросов российской стороны по делу блогера. Ведомство подчеркнуло, что всё имевшееся в России химическое оружие было уничтожено под строжайшим международным контролем. Министерство напомнило, что структура и масс-спектр вещества «Новичок» впервые были представлены в американской базе данных в 1998 году, а сведения о веществе поступили из исследовательского центра Пентагона. 

«С ними (токсичными химикатами на основе соединения, называемого на Западе «Новичок». — RT) работали наряду с американцами не менее чем в 20 странах Запада. Так что «Новичок» — чисто западный бренд. Он синтезирован и наличествует в этих странах в порядка 140 вариантах. У нас его нет», — подчеркнули в МИД РФ.

В российском министерстве призвали Германию выполнить обязательства по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также объясниться перед Россией в связи с ситуацией вокруг Навального.

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