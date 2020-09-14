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Токио займет бескомпромиссную позицию по Курилам - эксперт

14 сентября 2020, 14:20  •  76 • Политика
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com
Новым премьер Японии будет исправлять ошибки Синдзо Абэ
Правительство Японии возглавит его генсекретарь Есихидэ Суга, избранный в понедельник, 14 сентября, председателем правящей Либерально-демократической партии. Он давний соратник ушедшего в отставку Синдзо Абэ и разделяет многие взгляды своего предшественника. Но ему придется изменить политику Токио в отношении Москвы под давлением общественного мнения, считает востоковед Дмитрий Стрельцов.
Голосование за кандидатуру нового премьера назначено на 16 сентября, но уже сейчас понятно, что им станет глава правящей партии. В целом, это означает, что перемен во внешней политике Японии не будет – Суга поддерживал курс Абэ на сближение с Вашингтоном и на улучшение отношений с Пекином. Но Россия – это проблема.
"Японцы считают работу Абэ на российском направлении неудачной, поэтому Суга будет корректировать линию Токио в отношении Москвы в сторону ужесточения", – приводит "Взгляд" мнение эксперта.
Стрельцов допустил, что Москва сумеет наладить диалог с Токио и при новом главе правительства, но Суга будет прислушиваться к общественному мнению в Японии, поскольку через год ему вновь проходить процедуру внутрипартийных выборов. Он уже дал понять, что намерен обсуждать возвращение только всех четырех Курильских островов.
"Его позиция по Курилам станет бескомпромиссной", – предсказывает эксперт.
Синдзо Абэ добровольно подал в отставку по состоянию здоровья. В прощальном слове он пожалел, что так и не продвинулся по российскому направлению. В ответ подписчики японских газет разразились комментариями, суть которых сводится к тому, чтобы прекратить разговаривать с Россией и переходить к ракетным ударам.
Ранее Суга гневно отреагировал на работу российских геологов у побережья Курильских островов.

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