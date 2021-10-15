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Токио возмутился "неприемлемой" поездкой Хуснуллина
15 октября 2021, 05:40 • 92 • Политика
Власти Японии выразили России протест из-за поездки вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на остров Итуруп. В Токио эту поездку посчитали "неприемлемой".
Японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги во время пресс-конференции сообщил о том, что Токио выразил протест в связи с поездкой двух высокопоставленных чиновников России на Курилы. В частности, речь идёт о рабочей поездке вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на остров Итуруп.
Реакция японской стороны не удивляет. В Токио считают Южные Курилы своими "северными территориями", хотя по итогам Второй мировой войны эти острова отошли России.
Поездку Хуснуллина на Курилы Мотэги назвал "неприемлемой" и противоречащей позиции Токио по Курильским островам. Последняя, напомним, заключается в требовании к России отдать Японии четыре острова этой гряды. Москва же отрицает любые претензии Токио по этим территориям.
Вице-премьеры, напомним, находятся с рабочей поездкой по Дальнему Востоку с проверкой исполнения поручений председателя правительства Михаила Мишустина, которые он дал по итогам визита в этот регион в июле 2021 года.
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