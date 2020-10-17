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Токио против против возвращения России в G7 из-за Украины - посол Японии

17 октября 2020, 15:15  •  40 • Политика
Японский флаг. Фото: Ilya Galakhov: Pool/www.globallookpress.com
Страна восходящего Солнца настаивает на "аннексии" Крыма
Позиция Токио по вопросу принадлежности Крыма остается неизменной. Японская сторона придерживается точки зрения о незаконности присоединения полуострова к России. Соответствующее заявление сделал посол Японии на Украине Такаши Кураи.
Представитель дипмиссии также сообщил, что в этом вопросе Япония придерживается неизменной точки зрения, поэтому проведенный в Крыму референдум является "незаконным". Кураи также отметил, что Токио выступает за "суверенитет и территориальную целостность" Незалежной.
Посол добавил, что аналогичную позицию Токио занимает и по вопросу Донбасса: Япония настаивает на выполнении Минских договоренностей со стороны ЛНР и ДНР. И по этой причине японская сторона поддерживает санкции "Большой семерки" против РФ.
"Я часто озвучиваю в разных случаях, что продолжение этих санкций связано с выполнением Россией Минских договоренностей и уважением с ее стороны суверенитета Украины. Мы считаем важной солидарность G7 и по вопросу Крыма", – заявил Кураи в интервью "Укринформ".
Также представитель дипмиссии добавил, что Страна Восходящего Солнца поддерживает идею о сохранении формата G7.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что формата "Большой восьмерки" больше не существует, поэтому Кремль не может выступать в таком составе.

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