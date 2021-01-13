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Токио предупредили о рисках агрессивной территориальной политики по Курилам – Sohu
13 января 2021, 15:30 • 95 • Политика
Соседи Страны восходящего солнца не намерены мириться с ее воинственным настроем
В последнее время Япония заметно осмелела. Она наращивает военную мощь и озвучивает планы по расширению своей территории. Однако такие претензии могут обернуться враждой сразу с несколькими сильными противниками. Об этом предупредили китайские аналитики.
Япония хочет получить острова, принадлежащие Южной Корее и России. При этом ведет себя все более агрессивно, в частности, на совместных учениях с США она отрабатывала высадку десанта и захват островных территорий. Реакция Москвы была незамедлительной.
"В ответ на курильские провокации США и Японии российские военные разместили на своих восточных рубежах большое количество вооружения, включая зенитные системы С-300",
– пишет китайское издание Sohu. Таким образом, Токио получил ясный сигнал, что любая военная активность у российских границ отслеживается и ответ не заставит себя ждать.
На этом фоне Сеул дал понять Токио, что не намерен уступать спорные территории без боя. Иначе говоря, политика японского руководства привела к тому, что страна оказалась окружена соседями, которые сомневаются в дружеском настрое Токио и готовы дать вооруженный отпор.
Японии нужно срочно корректировать свою внешнюю политику, а не играть с огнем, приводит "ПолитРоссия" мнение китайских аналитиков.
Ранее японские интернет-пользователи призвали правительство взять более жесткий тон в разговорах с Россией, вплоть до военного удара.
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