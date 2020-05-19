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Токио объявил Курилы японской территорией

19 мая 2020, 10:55  •  28 • Политика
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com
МИД Японии решил территориальный спор с РФ в одностороннем порядке
На Курильские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи распространяется суверенитет Японии. Об этом заявили в МИД страны. Во вторник, 19 мая, там был представлен ежегодный внешнеполитический отчет под названием "Синяя книга по дипломатии".
Токио уже не раз заявлял о своих претензиях на четыре острова Южно-Курильской гряды, но в "Синей книге - 2019" заявлений о том, что они принадлежат Японии, не было. При этом глава правительства Синдзо Абэ делал оптимистичные прогнозы, что территориальный спор с Россией скоро будет решен и стороны подпишут мирный договор. Но договориться не удалось.
В результате Токио снова перешел к политике "захвата" островов на бумаге: сначала в документах, связанных с Олимпиадой-2020, которая должна была состояться в Японии, Курильские острова "отписали" Токио, теперь вот в дипломатических отчетах.
Мирный договор РФ с Японией в новой "Синей книге" тоже упомянут, сообщает газета Sankei. Позиция МИД Страны восходящего солнца заключается в том, что к переговорам по этому вопросу стороны могут вернуться только после официального урегулирования вопроса о принадлежности Японии четырех островов.
Москва настаивает, что Токио должен признать итоги Второй мировой войны, в том числе суверенитет РФ над Курильскими островами, а затем можно переходить к другим двусторонним вопросам, напоминает "Царьград". При этом ни о каком мирном договоре не может идти речи, пока на территории Японии располагаются военные базы США.

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