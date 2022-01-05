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Токаев заявил о заговоре в Казахстане: Его участники "финансово мотивированы"
05 января 2022, 17:45 • 307 • Политика
Касым-Жомарт Токаев заявил о тщательно подготовленном заговоре в Казахстане. Он добавил, что его участники "финансово мотивированы".
Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев увидел грамотную спланированность в действиях митингующих. Его слова прозвучали в эфире "Хабар 24".
По его мнению, участники демонстрации имели заранее организованную стратегию и, по сути, участвуют в заговоре.
Кроме того, лидер республики выразил уверенность, что деятельность этих лиц имеет материальную основу и спонсируется некими игроками: "Они финансово мотивированы".
В качестве аргумента в поддержку своей точки зрения Токаев указал на тщательную подготовку "хулиганствующих элементов". В своём заявлении он ещё раз акцентировал внимание на том, что речь в данном случае идёт "именно о заговорщиках".
Ранее президент страны заверил, что руководство Казахстана с 5 января собирается переходить к решительным шагам по отношению к правонарушителям, участвующим в митингах.
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