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Токаев выступил с экстренным обращением к нации
04 января 2022, 22:30 • 295 • Политика
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с экстренным обращением к нации из-за цен на газ.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев записал экстренное видеообращение, адресованное участникам акций протеста, которые требуют снизить цены на сжиженный газ. Глава государства призвал население проявить благоразумие и не поддаваться на провокации "деструктивных элементов".
По мнению Токаева, представителям властей не нужен конфликт. При этом они внимательно изучат все требования протестующих.
Проблемы зафиксированы в Мангистауской области, которая является нефтедобывающем регионом. Местные жители вышли на митинги из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ.
Власти согласились пересмотреть стоимость голубого топлива, однако с аналогичными требованиями выступили и другие регионы.
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