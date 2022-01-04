Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с экстренным обращением к нации из-за цен на газ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев записал экстренное видеообращение, адресованное участникам акций протеста, которые требуют снизить цены на сжиженный газ. Глава государства призвал население проявить благоразумие и не поддаваться на провокации "деструктивных элементов".

По мнению Токаева, представителям властей не нужен конфликт. При этом они внимательно изучат все требования протестующих.

Проблемы зафиксированы в Мангистауской области, которая является нефтедобывающем регионом. Местные жители вышли на митинги из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ.

Власти согласились пересмотреть стоимость голубого топлива, однако с аналогичными требованиями выступили и другие регионы.