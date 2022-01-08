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Токаев: Силовики отбили шесть атак боевиков на Алма-Ату
08 января 2022, 00:35 • 137 • Политика
Силовики Казахстана отбили минимум шесть атак боевиков на Алма-Ату, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Город Алма-Ата подвергся шести атакам террористов, среди которых были и иностранные боевики. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
По словам главы государства, злоумышленники прошли военную подготовку за пределами Казахстана. Речь идёт о примерно 20 тысячах боевиков.
Поэтому был отдан приказ начать контртеррористическую операцию для защиты населения страны и их имущества. Сейчас работа в регионах продолжается, задержано порядка 4000 злоумышленников.
"Полицейскими проводится масштабная и слаженная работа", - поведал президент в соцсетях.
Напомним, по просьбе Токаева в Казахстан переброшен миротворческий контингент ОДКБ, в который вошли и представители ВС России.
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