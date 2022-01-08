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Токаев рассказал Путину о бандах террористов в Казахстане

08 января 2022, 15:45  •  165 • Политика
Президент Токаев заявил Путину, что очаги террористических атак в Казахстане сохраняются.
На территории Казахстана сохраняются очаги террорестических атак, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев в беседе с президентом России Владимиром Путиным. Выпущена казахстанская версия сказанного в ходе переговоров.
Как и рассказывал ранее Царьград, обстановка в Казахстане стабилизируется с приходом сил ОДКБ:
Борьба с терроризмом будет продолжена со всей решительностью, - сказал Токаев.
Напомним, по линии ОБСЕ будет проведена видеовстреча. Пока неясно, когда именно состоится событие. Предстоит согласовать сроки.

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