Токаев рассказал Путину о бандах террористов в Казахстане

Президент Токаев заявил Путину, что очаги террористических атак в Казахстане сохраняются.

На территории Казахстана сохраняются очаги террорестических атак, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев в беседе с президентом России Владимиром Путиным. Выпущена казахстанская версия сказанного в ходе переговоров.

Как и рассказывал ранее Царьград, обстановка в Казахстане стабилизируется с приходом сил ОДКБ:

Борьба с терроризмом будет продолжена со всей решительностью, - сказал Токаев.

Напомним, по линии ОБСЕ будет проведена видеовстреча. Пока неясно, когда именно состоится событие. Предстоит согласовать сроки.