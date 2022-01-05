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Токаев прокомментировал обращение к ОДКБ: "Уместно и своевременно"

05 января 2022, 23:35  •  162 • Политика
Касым-Жомарт Токаев прокомментировал обращение в ОДКБ по поводу напряжённой ситуации в Казахстане, где значительно усилились митинги: "Уместно и своевременно".
Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал переговоры с коллегами из России и Белоруссии - Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.
Ранее сообщалось, что лидеры стран 5 января обсудили напряжённую ситуацию в Казахстане, где значительно усилились митинги.
Токаев назвал свои звонки союзникам по ОДКБ "уместными и своевременными".
Лидер республики попросил помочь Нур-Султану пресечь "террористическую угрозу".

Отметим, в составе организации, помимо России, Белоруссии и Казахстана, также находятся Армения, Таджикистан и Киргизия.

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