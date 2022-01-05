Токаев прокомментировал обращение к ОДКБ: "Уместно и своевременно"

Касым-Жомарт Токаев прокомментировал обращение в ОДКБ по поводу напряжённой ситуации в Казахстане, где значительно усилились митинги: "Уместно и своевременно".

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал переговоры с коллегами из России и Белоруссии - Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

Ранее сообщалось, что лидеры стран 5 января обсудили напряжённую ситуацию в Казахстане, где значительно усилились митинги.

Токаев назвал свои звонки союзникам по ОДКБ "уместными и своевременными".

Лидер республики попросил помочь Нур-Султану пресечь "террористическую угрозу".



Отметим, в составе организации, помимо России, Белоруссии и Казахстана, также находятся Армения, Таджикистан и Киргизия.