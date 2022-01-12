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Токаев привёл к власти русофоба? "Многоходовку" просчитал политолог
12 января 2022, 16:35 • 79 • Политика
Пост одного из министров в Казахстане получил Аскар Умаров, известный своими русофобскими настроениями. Зачем Токаев рискует испортить отношения с Москвой, объяснил политолог Мирзаян.
В новом правительстве, созданном Касым-Жомартом Токаевым, пост министра информации занял Аскар Умаров. По мнению военкора Дмитрия Стешина, Умаров - "агрессивный русофоб". Журналист считает, что это назначение можно расценить даже как послание Москве.
С этим мнением в корне не согласен политолог Геворг Мирзаян. Он заявил в беседе с Царьградом, что "никаких посланий Токаев отправлять в Москву не будет, потому что ему с Москвой ещё дальше жить".
"Он прекрасно понимает, что он не в том сейчас положении, чтобы ссориться с Россией демонстративно", - добавил Мирзаян, пояснив, что назначение Умарова может объясняться совсем другими причинами.
Скорее всего, в Казахстане сейчас продолжается некая борьба элит, и у Токаева не так много полномочий, чтобы решать, "кого ставить, кого не ставить", считает эксперт.
Но даже если это назначение всё же стало некой данью расплодившимся в Казахстане националистам, Умаров ни в коей мере не будет определять национальную политику в Казахстане, уверен наш собеседник. "Это будет формат Ближнего Востока - ставится номинальный министр, но по факту политику определяет первый зам", - предположил он.
Возможен и вариант с "многоходовкой" со стороны Токаева: "Господина Умарова могли назначить для того, чтобы после одного-двух скандалов с его участием его уволить и показать некий разрыв с предыдущей политикой по национализации Казахстана".
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