Токаев привёл к власти русофоба? "Многоходовку" просчитал политолог

Пост одного из министров в Казахстане получил Аскар Умаров, известный своими русофобскими настроениями. Зачем Токаев рискует испортить отношения с Москвой, объяснил политолог Мирзаян.

В новом правительстве, созданном Касым-Жомартом Токаевым, пост министра информации занял Аскар Умаров. По мнению военкора Дмитрия Стешина, Умаров - "агрессивный русофоб". Журналист считает, что это назначение можно расценить даже как послание Москве.

С этим мнением в корне не согласен политолог Геворг Мирзаян. Он заявил в беседе с Царьградом, что "никаких посланий Токаев отправлять в Москву не будет, потому что ему с Москвой ещё дальше жить".

"Он прекрасно понимает, что он не в том сейчас положении, чтобы ссориться с Россией демонстративно", - добавил Мирзаян, пояснив, что назначение Умарова может объясняться совсем другими причинами.

Скорее всего, в Казахстане сейчас продолжается некая борьба элит, и у Токаева не так много полномочий, чтобы решать, "кого ставить, кого не ставить", считает эксперт.

Но даже если это назначение всё же стало некой данью расплодившимся в Казахстане националистам, Умаров ни в коей мере не будет определять национальную политику в Казахстане, уверен наш собеседник. "Это будет формат Ближнего Востока - ставится номинальный министр, но по факту политику определяет первый зам", - предположил он.

Возможен и вариант с "многоходовкой" со стороны Токаева: "Господина Умарова могли назначить для того, чтобы после одного-двух скандалов с его участием его уволить и показать некий разрыв с предыдущей политикой по национализации Казахстана".