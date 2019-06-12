Токаев принёс присягу перед народом Казахстана и вступил в должность президента

Победивший на выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принёс присягу: "Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан".

Токаев выиграл шестые президентские выборы в республике с результатом 70,96% голосов. Его соперники показали куда более скромный результат - Амиржан Косанов набрал 16,23% голосов, Дания Еспаева получила 5,05% голосов.

Ранее Токаев заявил, что считает себя "полнокровным президентом Казахстана", а не транзитёром и не попутчиком. Он подчеркнул, что не собирается менять "ни поезд, ни самолёт".