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Токаев принёс присягу перед народом Казахстана и вступил в должность президента
12 июня 2019, 11:24 • 21 • Политика
Касым-Жомарт Токаев принёс присягу народу республики и вступил в должность главы государства.
Победивший на выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принёс присягу: "Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан".
Токаев выиграл шестые президентские выборы в республике с результатом 70,96% голосов. Его соперники показали куда более скромный результат - Амиржан Косанов набрал 16,23% голосов, Дания Еспаева получила 5,05% голосов.
Ранее Токаев заявил, что считает себя "полнокровным президентом Казахстана", а не транзитёром и не попутчиком. Он подчеркнул, что не собирается менять "ни поезд, ни самолёт".
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