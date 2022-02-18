Токаев приготовил разоблачение по митингам. Услышим ли про атаки против русских?

Президент отметил, что все требования граждан, которые выражались в мирных формах, были услышаны властями.

Пока неизвестно, выскажется ли Токаев о том, что в Казахстане также произошли атаки против русских. В частности, ранее сообщалось, что гражданка России и многодетная мать стала жертвой массовых беспорядков, которые имели место в Казахстане. Убийство произошло в тот момент, когда женщина выходила с работы.