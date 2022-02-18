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Токаев приготовил разоблачение по митингам. Услышим ли про атаки против русских?
18 февраля 2022, 10:50 • 73 • Политика
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением, в котором расскажет об итогах расследования по митингам, произошедшим в республике.
Глава государства выступит с обращением в марте, сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.
Планируется, что Токаев расскажет о предварительных итогах расследования, которое было организовано после митингов в Казахстане. Сам президент подчёркивал, что не станет ничего скрывать от народа.
- говорил Токаев.
Президент отметил, что все требования граждан, которые выражались в мирных формах, были услышаны властями.
Пока неизвестно, выскажется ли Токаев о том, что в Казахстане также произошли атаки против русских. В частности, ранее сообщалось, что гражданка России и многодетная мать стала жертвой массовых беспорядков, которые имели место в Казахстане. Убийство произошло в тот момент, когда женщина выходила с работы.
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