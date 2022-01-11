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Токаев предложил кандидата на должность премьер-министра Казахстана
11 января 2022, 08:30 • 74 • Политика
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил кандидата на должность премьер-министра республики.
По словам главы Казахстана, премьером страны может стать бывший первый вице-премьер-министр Алихан Смаилов.
Ранее Токаев в ходе саммита ОДКБ в формате видеоконференции заверил, что конституционный порядок в стране восстановлен. Токаев первым выступил на встрече с лидерами стран - участниц организации, подведя первые итоги миротворческой операции и высказавшись о заказчиках погромов в стране.
События, начавшиеся как мирные акции протеста, переросли в бунты и убийства. На страну была совершена террористическая атака, уверен Токаев. И доказательства причастности внешних сил будут предоставлены.
Все детали происходящего в Казахстане доступны в специальном разделе Царьграда.
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