Токаев предложил кандидата на должность премьер-министра Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил кандидата на должность премьер-министра республики.

По словам главы Казахстана, премьером страны может стать бывший первый вице-премьер-министр Алихан Смаилов.

Ранее Токаев в ходе саммита ОДКБ в формате видеоконференции заверил, что конституционный порядок в стране восстановлен. Токаев первым выступил на встрече с лидерами стран - участниц организации, подведя первые итоги миротворческой операции и высказавшись о заказчиках погромов в стране.

События, начавшиеся как мирные акции протеста, переросли в бунты и убийства. На страну была совершена террористическая атака, уверен Токаев. И доказательства причастности внешних сил будут предоставлены.

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