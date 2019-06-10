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Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с 70,76% голосов - ЦИК

10 июня 2019, 10:39  •  73 • Политика
ЦИК озвучила предварительные итоги голосования в Казахстане на выборах президента. Максимум голосов набирает Токаев.
Результаты президентских выборов в Казахстане, которые состоялись в воскресенье, 9 июня, вряд ли вызывали у кого-то сомнения. Победа кандидата Касым-Жомарта Токаева, представляющего правящую партию, предсказывалась всеми экспертами. По данным экзитполов, фаворита поддержали чуть более 70% проголосовавших.
Ближайший преследователь – кандидат от оппозиционной партии "Улт тагдыры" Амиржан Косанов набрал около 15% голосов. Официальные итоги будут объявлены в ближайшее время.
В деталях о том, как проходили выборы, Царьград рассказывает в расширенном материале.

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