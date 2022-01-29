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Токаев отшатнулся от возвращения долга России: "Слухи"
29 января 2022, 19:30 • 75 • Политика
Касым-Жомарт Токаев отшатнулся от возвращения долга России, которая помогла Казахстану пресечь беспорядки по линии ОДКБ. Президент республики подчеркнул, что речи о каких-то ответных обязательствах в обмен на поддержку Москвы никогда не велось: "Слухи".
Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев ответил "Хабар 24" на вопрос о том, имеет ли теперь республика какой-либо долг перед Россией, которая помогла ей пресечь беспорядки по линии ОДКБ.
Президент страны назвал сообщения о каких-либо подобных сделках с Москвой слухами.
Он подчеркнул, что неоднократно беседовал с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу погромов в Казахстане, но речи о каких-то ответных обязательствах в обмен на помощь Москвы никогда не велось.
Она не устанавливала никаких условий перед отправкой своего контингента в республику, резюмировал Токаев.
Отметим, миротворческая группа ОДКБ, большую часть которой составили подразделения ВДВ России, начали прибывать в страну 6 января. После успешного выполнения боевых задач военные приступили к возвращению в родные страны. Вывод полностью завершился в середине этого месяца.
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