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Токаев отрезвил Украиной противников русского языка в Казахстане

25 июня 2020, 13:00  •  276 • Политика
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отрезвил украинским опытом противников русского языка в стране. Он не призвал отказаться от государственного языка, но напомнил, к чему могут привести грубые шаги в этом направлении.
Токаев заявил, что укрепление позиций казахского языка не должно происходить на фоне ущемления русского. В интервью газете "Ана тілі" он отметил, что грубые действия в языковой сфере могут привести к непоправимым и страшным последствиям. Причём пострадать может как государственность, так и безопасность самих граждан, сказал президент Казахстана, напомнив, что в этом все хорошо убедились на примере Украины.
"Лобовая атака с целью повышения статуса государственного языка и насильственного расширения ареала его применения контрпродуктивна, поскольку может спровоцировать дестабилизацию межнациональных отношений", - подчеркнул он.
Также Токаев добавил, что в языковом вопросе стоит учитывать и географический вопрос. Он напомнил о самой протяжённой в мире сухопутной границе с Россией.
Он призвал действовать с учётом и этого фактора тоже "без шума, надрыва, самовозвеличивания".
Также Токаев добавил, что для укрепления позиций казахского языка он "должен стать престижным, востребованным в нашем обществе".

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