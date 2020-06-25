Токаев отрезвил Украиной противников русского языка в Казахстане

Токаев заявил, что укрепление позиций казахского языка не должно происходить на фоне ущемления русского. В интервью газете "Ана тілі" он отметил, что грубые действия в языковой сфере могут привести к непоправимым и страшным последствиям. Причём пострадать может как государственность, так и безопасность самих граждан, сказал президент Казахстана, напомнив, что в этом все хорошо убедились на примере Украины.

"Лобовая атака с целью повышения статуса государственного языка и насильственного расширения ареала его применения контрпродуктивна, поскольку может спровоцировать дестабилизацию межнациональных отношений", - подчеркнул он.

Также Токаев добавил, что в языковом вопросе стоит учитывать и географический вопрос. Он напомнил о самой протяжённой в мире сухопутной границе с Россией.

Он призвал действовать с учётом и этого фактора тоже "без шума, надрыва, самовозвеличивания".

Также Токаев добавил, что для укрепления позиций казахского языка он "должен стать престижным, востребованным в нашем обществе".