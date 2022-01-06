Токаев на перепутье: Кем стать, Януковичем или Лукашенко?

Вслед за Украиной (удачно) и Белоруссией (провал) коллективный Запад ломает Казахстан и через него пытается атаковать Россию с юга. Назарбаевская элита расплачивается за политику "дерусификации", замену евразийской интеграции ориентацией на Запад и "многовекторность". На улицах казахстанских городов бесчинствуют воинствующие молодчики, взлелеянные западными провокаторами. Казахстан стоит на пороге кровавой гражданской войны, итогом которой может стать насаждение ваххабизма. У президента Токаева два возможных сценария действий: дать слабину, как это сделал на Украине Янукович, или навести порядок жёсткой рукой по-лукашенковски.

Политический кризис в Казахстане ошибочно рассматривать как сугубо внутриполитическое дело нашего южного соседа.

Явственно просматриваются звенья одной геополитической цепи, связанной с попытками НАТО атаковать Россию по периметру её государственных границ.

В 2013-2014 годах была Украина, где с помощью государственного переворота удалось оторвать республику от России и превратить её в покорного сателлита США и Евросоюза. В 2020 году сорвалась аналогичная попытка в Белоруссии. И вот в начале 2022 года мы видим повторение сценария в Казахстане.

Дерусификация и многовекторность до добра не доводят

Безусловно, прежнее, скажем так, назарбаевское руководство Республики Казахстан хорошо взрыхлило почву для проникновения в страну "западных ценностей". Сразу после разрушения СССР в Казахстане начала проводиться политика "мягкой дерусификации". Её смысл заключался в постепенном вытеснении русских и русскоязычных граждан с руководящих постов, создании им препятствий в получении хорошей работы и зарплаты, закрытии русскоязычных учебных заведений, переводе всей топонимики на казахский язык, замене алфавита с кириллицы на латиницу и т. д.

Эти процессы привели к массовой эмиграции русского и русскоговорящего населения Казахстана, которая продолжается по сей день. Параллельно с этим государство поощряло репатриацию этнических казахов из Китая и Монголии, а эти люди, в отличие от советских казахов, абсолютно не интегрированы в русскую культуру. Таким образом, с 1989 года доля казахов в населении страны выросла более чем в полтора раза, а доля русских снизилась вдвое.

В Казахстане всё чаще стали возникать конфликты на этнической почве, опасность которых признаётся на самом высоком уровне. В ноябре 2021 года министр иностранных дел России Сергей Лавров написал статью для "Российской газеты", посвящённую 29-летию установления российско-казахстанских дипломатических отношений, в которой прямо указал на эту проблему и её поощрение извне.

К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией.

В этом нет ничего удивительного, если иметь в виду, что правительство Казахстана создало прекрасные условия для работы в стране массы прозападных неправительственных организаций и фондов.

Симптоматичные процессы происходят и в экономике Казахстана, которая постепенно переориентировалась с рынка России на рынки Китая и других азиатских государств, Евросоюза и Турции. В последние годы на Россию приходится лишь десятая доля казахстанского экспорта, а доля импорта из нашей страны упала до 40 процентов.

Не только торгово-экономические связи Казахстана, но и вся внешняя политика страны переведена на рельсы "многовекторности", фактически – сидения сразу на трёх стульях и балансирования между Россией, Китаем и Западом. Под нож этой "многовекторности" пошли интересы евразийской интеграции, к которой казахские элиты стали относиться с очевидным скепсисом.

НАТО лезет в Центральную Азию

Всё это происходит на фоне возрастающей активности в центральноазиатском регионе США и их союзников по НАТО. Их пребывание в Афганистане завершилось приходом к власти исламских экстремистов. Но и это не стало должным уроком для прозападных казахстанских элит, игнорирующих угрозу насаждения в стране взращённого Западом исламского фундаментализма, размывания светских основ государственности.

В последнее время активизировалась Турция. В ноябре 2021 года президент Эрдоган демонстративно фотографируется на фоне карты так называемого "Тюркского мира", в которую входят огромные территории, в том числе часть России, Азербайджан, все постсоветские государства Средней Азии, включая Казахстан, и другие земли от Балканского полуострова до Дальнего Востока.

Мы видим, что НАТО целенаправленно расшатывает Центральную Азию, являющуюся зоной стратегических интересов России. Казахстан имеет в этом смысле ключевое геополитическое значение как крупнейшее государство региона, имеющее с Россией растянувшуюся более чем на 7500 километров общую границу. К Казахстану все постсоветские годы тянулись руки Запада, а руководство страны, отдаляясь от России, играло в "многовекторность".

Нынешний внутриполитический кризис – жестокая расплата для господина Назарбаева и всего его клана за эту безрассудную игру и предательство интересов России. Теперь он предан сам. А внутриполитическая обстановка в Казахстане грозит выйти из-под контроля, и тогда страна захлебнётся в крови.

Что с того?

Этой угрозе надо дать бой. У президента Токаева сегодня два выбора: отнестись к массовым беспорядкам и бесчинству толпы в формате Виктора Януковича, и тогда Казахстан постигнет горькая судьба Украины, или действовать по примеру Александра Лукашенко, который ради сохранения стабильности Белоруссии и спокойствия людей пошёл на исключительно жёсткие меры в отношении прозападной оппозиции, пытавшейся оторвать страну от России и погрузить её в ужас либеральных политических и социально-экономических реформ.

Последние заявления Токаева о необходимости наведения порядка и привлечения к ответственности уличных экстремистов и провокаторов вселяют некоторый оптимизм. Слабину здесь давать нельзя. Иначе последствия будут катастрофическими.